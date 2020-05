Pentagonul schimbă armata SUA din temelii ca să înfrunte China!

Noul Război Rece cu China nu se va transforma , probabil, în cea mai mare confruntare militară a tuturor timpurilor, dar cele două mari puteri nu vor ezita „să se lovească pe sub masă”. Cel puțin asta susține ziarul Financial Times, care are informații despre schimbările uriașe prin care trece armata americană după identificarea Chinei ca principalul inamic.