Pensiile cresc cu doar 10%, într-o singură tranșă. Ciolacu „Totul va fi de la 1 ianuarie prins în buget”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat că pensiile vor creşte de la 1 ianuarie, într-o singură tranşă, cu cel puţin 10%. El a explicat cum va fi aplicată legea, astfel încât pensiile românilor să fie majorate anul viitor.

„Noi avem două legi. Avem o lege care ne spune că trebuie să indexăm pensiile, dar nu cu indicele de inflaţie din anul în curs, pentru că nu se poate legal, este cu un an înainte, şi noi avem acolo 5,2 – o inflaţie medie pe anul trecut. Mai avem o lege cu mărirea pensiilor cu 40%, rămânând o diferenţă de 11,9 la cei 40%. În acest moment, dacă le mărim cu 11,9% ajungem la acel procent de 40%”, a explicat Marcel Ciolacu.

Potrivit spuselor sale, procentul de majorare a pensiilor, stabilit de coaliția de guvernare, nu va fi sub 10%. Marcel Ciolacu a mai spus că există mai multe abordări, însă el și partidul pe care îl conduce, înclină spre acest procent, 10%.

„Este evident, cu toţii am convenit că va fi o mărire, este evident, cu toţii am hotărât că nu va fi o mărire mai mică de 10%. Este evident, cu toţii am hotărât şi mărirea salariului minim la 3.000 de lei. Există mai multe abordări, dar eu aş respecta legea cu indicele de inflaţie şi facem toată rostogolirea (…), nu trăim numai anul acesta, şi să vedem cât ne mai rămân din cei 11,9% să îi putem acoperi”, a spus Marcel Ciolacu la Palatul Parlamentului.

Impactul bugetar al majorării pensiilor

Liderul PSD a subliniat că propunerea bugetară nu va stabili o majorare în două tranșe, așa cum s-a speculat în aceste zile. Marcel Ciolacu a subliniat că pensiile vor fi crescute un 10%, ceea ce va impune un efort bugetar de 11 miliarde de lei.

„Sunt două legi, nu a spus nimeni că sunt momente diferite. Propunerea bugetară va fi pe anul următor, de la 1 ianuarie. Nu se măresc în două tranşe, totul va fi de la 1 ianuarie prins în buget. 10% este un efort bugetar de 11 miliarde de lei”, a menţionat Marcel Ciolacu.

În urmă cu câteva zile, același Marcel Ciolacu lua în considerare posibilitatea ca pensiile să fie majorate în două etape, anul viitor. El spunea că prima creștere va fi în luna ianuarie., iar cea de-a doua undeva în martie.

„Minimum, minimum de la care pornim este legea. Rata inflației de anul trecut, așteptăm construcția bugetului. Este o abordare și asta, să aplici legea, și pe urmă, când închizi anul fiscal în februarie, cel târziu în martie, să vii cu diferența. Vom lua decizia cea mai sustenabila”, a declarat Marcel Ciolacu., conform Romania TV.