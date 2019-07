Într-un interviu recent oferit jurnalistului Radu Dobriţoiu de la Radio România și preluat de RADOR, domnul generalul Nicolae Ciucă, şeful Statului Major al Apărării o spune răspicat: “Pensiile militare de stat nu sunt pensii speciale. Dacă privim înapoi, în ultimii 150 de ani, au existat acte normative care au legiferat dreptul militarilor la pensie militară de stat. Astăzi, când discutăm, legea amintită, Legea 223, cât și Legea 80, Lege a statutului cadrelor militare, prevede foarte clar că militarii au dreptul la pensie militară de stat. Deci nu este o pensie specială.

Ca atare, cu tot respectul pe care îl purtăm fiecărei categorii socioprofesionale în parte, nu putem trece sub tăcere faptul că meseria de militar nu este ca oricare alta; presupune sacrificii, presupune restricții – este o meserie pentru care militarii, benevol, jură să-și apere ţara, să îşi apere semenii, o fac conștienți de faptul că, oricând li se va cere, o vor face inclusiv cu prețul vieții. Ca atare, numai pentru acest motiv, pensia militară nu este una specială, ci este o pensie de stat”. Ferm a fost și Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș care a spus public că: “Spun de la bun început că se face o greșeală între pensiile speciale și pensiile militare de stat. Spun clar că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale. Pe de altă parte, ministrul Finanțelor s-a referit la impozitarea tuturor pensiilor. Am avut azi o discuție pe zona de industrie de apărare și am vorbit și pe această temă. Dânsul doar a avansat plafonul de 10.000 de lei. Impactul în cadrul pensiilor militare de stat e destul de scăzut. Sunt undeva la 1669 de beneficiari, la acest moment, de pensii de peste 10.000 de lei, adică aproximativ 2%”.

E bine ca toată lumea să înțeleagă că pensile militare nu sunt pensii speciale, iar confuziile – uneori voite – nu fac decât să stârnească un val de nemulțumire crescândă în rândul foștilor militari. Nu există militar de carieră care să aibă 30.000 lei pensie. Cifrele și documentel oficiale arată că pensia militară medie este de 3.000 lei, după o viață de constrângeri, interdicții, obligații zi și noapte, stres și amenințări.

Pensiile speciale se referă în mod clar la judecători și procurori, diplomații, senatori și deputați, personalul aeronautic navigant civil, funcționarii publici cu statul special, membrii corpului diplomatic și consular al Romaniei, membrii Curții Constituționale. Nu vreau să jignesc nicio categorie profesională, fiecare având propriile riscuri. E de discutat de către legiuitorii nostri aflați temporar în Parlament dacă unii merită pensii speciale, iar alții nu. Dacă se aplică principiul contributivității tutoror pensionarilor sau nu. Dar pentru numele lui Dumnezeu nu mai faceți confuzie între pensile militare și cele speciale! Cele mai mari pensii speciale sunt din zona magistraturii. Mai există un grup de pensionari MAI, care au la 45 sau 50 de ani pensii de 10.000 sau 15.000 lei. Dar să nu generalizăm! În privința militarilor trebuie spus clar un lucru. Nici nu mă interesează activitatea politică sau părerea unora despre generalul Gabriel Oprea. O fi greșit în politică, nimeni nu-i perfect. Unii îl simpatizează, alții nu. Dar în privința drepturilor militarilor Gabrie Oprea a fost și rămâne Unic! Gabriel Oprea a fost un susținător al intereselor legitime ale militarilor, polițiștilor, jandarmilor, pompierilor și ale tuturor funcționarilor care lucrează 24 de ore din 24, 7 zile din 7 pentru români și pentru România. Sunt de acord să fiu și înjurat, dar acesta este adevărul. Aici nu a greșit! Cred că România are obligația să-și trateze militarii cu onoare și recunoștință, așa cum o fac toate statele membre NATO. Hai să ne prețuim militarii și să nu-i umilim!

