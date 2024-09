Teroriștii Hamas continuă șantajul. Amenință că ucide ostaticii dacă Israel încearcă să-i salveze

Israel. Gruparea teroristă palestiniană Hamas își continuă șantajul și amenință că în va ucide pe ostatici dacă Israelul va încerca să-i elibereze militar.

Într-o declarație recentă, gruparea teroristă a anunțat că luptătorii săi, care păzesc prizonierii în enclava palestiniană, au primit „noi instrucțiuni” privind modul în care trebuie să interacționeze cu ostaticii în cazul în care forțele israeliene se apropie.

De asemenea, au publicat un afiș ilustrat care pare să ilustreze ostaticii amenințați cu o armă.

Abu Obaida, purtătorul de cuvânt al Brigăzilor Al-Qassam, aripa militară a mișcării teroriste palestiniene Hamas, susține că „insistenţa lui Netanyahu de a elibera prizonierii prin presiune militară în loc să încheie un acord va însemna că aceştia se vor întoarce la familiile lor în sicrie, iar familiile lor vor trebui să aleagă dacă sunt morţi sau vii”.

Declarația Hamas a fost făcută după ce forțele israeliene au recuperat trupurile a șase ostatici din Gaza, weekendul recent.

Un purtător de cuvânt israelian a afirmat duminică că ostaticii au fost „uciși cu brutalitate de teroriști” cu puțin înainte ca soldații să ajungă la locul respectiv, potrivit News.ro.

Abu Ubaida a declarat că Israelul poartă responsabilitatea pentru moartea celor șase ostatici ale căror cadavre au fost recuperate de armata israeliană dintr-un tunel sub Fâșia Gaza sâmbătă seara.

Ostaticii, cu vârste între 23 și 40 de ani, au fost executați cu scurt timp înainte ca forțele israeliene să-i descopere în tunel.

Într-o conferință de presă de luni seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat „iertare” pentru moartea lor, subliniind că Israelul era „atât de aproape” de a-i salva în viață.

La rândul lui, Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va lua măsuri ferme împotriva Hamas, ca reacție la uciderea celor șase ostatici, ale căror trupuri au fost recuperate în weekend.

Hamas executed six Israeli hostages and is now sharing videos taken of the hostages before they were murdered.

This is yet another form of Hamas' psychological warfare.

We will not further traumatize the Israeli families, who are living through their worst nightmares, by… pic.twitter.com/XzwwuW70Mu

— Israel ישראל (@Israel) September 2, 2024