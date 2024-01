Noua Lege a Pensiilor. Care sunt criteriile pentru majorările anuale

Majorarea anuală de pensii va fi realizată prin indexarea cu rata inflației, la care se adăugă jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, promite o majorare semnificativă a pensiilor în 2024.

Pensii mărite în fiecare an

Punctul de pensie va crește de la 1785 de lei la 2032 de lei, începând cu 1 ianuarie, iar indemnizația minimă socială se majorează de la 1125 de lei la 1281 de lei.

În plus, noua lege a pensiilor, parțial pusă în aplicare, conform Monitorului Oficial din 4 decembrie, aduce modificări semnificative. Potrivit articolului 84, alineatul 3 al acestei legi, se prevede că în fiecare an pensiile vor fi majorate cu inflația, plus jumătate din creșterea câștigului salarial mediu brut.

În același timp, ministrul Muncii a promis că recalcularea pensiilor va fi efectuată în beneficiul tuturor.

Când va fi gata recalcularea

„Fiecare pensie va fi recalculată. Dumneavoastră nu veţi fi puşi pe drumuri pentru asta.Pentru asta avem, pe de o parte, un plin proces început deja de colegii noştri de la Casele Teritoriale de Pensii de digitalizare a dosarelor de pensii, astfel încât toate dosarele să fie reevaluate, toate informaţiile pensionarilor să fie în sistem, toate acestea să fie scanate şi să avem o arhivă electronică, o bază de date electronică, iar după finalizarea normelor, şi ne dorim să fim gata cât mai rapid, legea prevede 90 de zile pentru elaborarea normelor, dar noi ne străduim să fim gata mai rapid”, a spus ministrul Muncii.

Potrivit declarațiilor sale, după finalizarea normelor de reevaluare a dosarelor la minister, acestea vor fi discutate cu partenerii sociali și cu Comisia Europeană, în cadrul acordului pe jalonul 214 referitor la reforma sistemului public de pensii.

Pensii mărite din august

Ulterior, se prevede finalizarea soft-ului pentru recalculare și instruirea angajaților din casele teritoriale de pensii.

Estimările indică faptul că românii vor începe să primească deciziile privind recalcularea pensiilor undeva în luna mai a anului 2024 până la sfârșitul lunii august.

Astfel că, potrivit ministrului, din luna septembrie 2024, pensionarii vor primi sumele recalculate.