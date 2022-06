Pensii 2022. Câți bani vor primi persoanele care au cotizat 15 ani la bugetul de stat. Cum se va calcula pensia minimă

Modificarea cea mai importantă se referă la pensia minimă aflată în plată și perioada minimă de cotizare pentru acordarea acestui drept.

Astfel, persoanele care au cotizat minim 15 ani, la bugetul național de pensii vor primi pensia minimă. Acest drept va fi calculat la un procent de 40 la sută din salariul minim brut pe țară. În prezent, salariul minim brut garantat este de 2.550 de lei, ceea ce înseamnă că pensia minimă va fi de 1.020 de lei.

Noile modificări mai prevăd că la această sumă se va mai adăuga un procent de 1 la sută, pentru fiecare an cotizat, între 11 și 14 ani de vechime.

Pensi 2022. Ce se prevede în noua modificare legislativă

Parlamentarii doresc ca prin noua modificare să se facă diferență clară între cei care au lucrat peste 15 ani și cei care au lucrat sub 15 ani.

„Persoanele cu vechime de minim 15 ani vor primi 45% din salariul minim brut pe țară. Pentru fiecare an de vechime în plus se va adauga câte 1% din salariul minim brut pe țară. Persoanele cu vechime între 10 ani și 15 ani, aflate la pensie la dată întrării în vigoare a legii, vor primi 40% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se va adauga câte 1% din salariul minim brut pe țară. În cazul în care, din calculul pensiei va rezulta o suma mai mare, atunci persoană respectivă o va primi pe aceasta”, se arată în modificarea Legii Pensiilor.

Specialiștii în Dreptul Muncii susțin că în legea actuală exista o inechitate între cei care aveau o vechime de 35 de ani de muncă și cei cu 15 ani.

Se mai poate cumpăra vechime

De asemenea, până la finalul lunii august 2023, românii mai pot cumpăra vechime în muncă.

Persoana în cauză trebuie să se prezinte la autoritatea județeană de pensii, unde își are domiciliul, și să încheie un contract.

„Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale”, se mai arată în propunerea legislativă aflată pe masa Parlamentului României.