Pensia minimă de 2.500 de lei în România. Când este posibil să se ajungă la acest nivel

Doina Pârcălabu, secretarul de stat în Ministerul Familiei și Tineretului, a explicat cum pot românii cu o pensie minimă să beneficieze de 2.500 de lei pe lună. Doina Pârcălabu a explicat că pensionarii vor avea parte de indemnizație socială și că scopul autorităților este de a le asigura un trai decent pe o perioadă lungă de timp.

„Trebuie să clarificăm ce e cu această pensie minimă. Pensia poate să fie începând cu un leu şi până la sume mult mai mari, în funcție de perioada în care persoana a avut venituri salariale şi în funcţie de veniturile pe care le-a încasat, pentru că ele au determinat contribuția plătită.

Când vorbim despre această pensie minimă, discutăm despre o formă de protecție socială. În cazul persoanelor care au pensia chiar de un leu, s-a majorat și se dă o formă de protecție socială care se cheamă indemnizație socială minimă garantată, aflată acum la cuantumul de 1000 de lei.

Sunt persoane care au pensia minimă sub 1.700 de lei. Asta înseamnă persoane care au stagiul complet de cotizare şi care s-au pensionat la vârsta standard. Sunt peste 2 milioane de astfel de persoane. Nu cred că putem vorbi atât de repede despre un salt atât de spectaculos în cazul acestei forme combinate de protecție socială cu una de asigurări sociale.

În mai mulți pasi se poate ajunge la o pensie minimă de 2.500 de lei. Dacă inflația nu poate fi stăpânită, atunci puterea de cumpărare scade și trebuie să venim în sprijinul cetățenilor cu aceste forme de sistem social.

Ar trebui gândite niște valori progresive care să țină cont și de numărul de ani lucrați”, a explicat fostul preşedinte al Casei Naţionale de Pensii.

Pensia minimă se dublează

Pe de altă parte, Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că pensia minimă va fi mărită, iar românii vor avea parte de o sumă de bani dublată pentru a face față scumpirilor.

„O pensie decentă ar trebui să fie undeva 2.500 de lei pensia minimă şi de acolo în sus să putem discuta de alt sistem de pensii, dar asta se va putea rezolva când vom implementa noua lege a pensiilor. Până atunci, sigur că ne gândim ce mai putem să facem până la sfârşit de an, pentru că inflaţia în Europa şi în lume are un avans considerabil. Căutăm soluţii pentru a putea majora din acest an. Nu vreau să dau nicio speranţă pe care ulterior Guvernul nu o poată îndeplini.

Pensiile au fost majorate anul acesta cu 10% şi cele minime cu 25%. Nu este suficient. Suntem conştienţi că nu este suficient. Nici nu ne lăudăm cu faptul că le-am majorat.

Suntem conştienţi că necesităţile sunt mari şi că problemele în acestă perioadă sunt mult accentuate faţă de cum erau înainte de apariţia acestor crize, vorbim de criza pandemică, de criza preţurilor la energie, la alimente şi iată acum a mai venit şi acest război nedrept şi ne îndreptăm spre o altă criză”, a precizat ministrul Muncii, la România TV.