Politica Pensie de 4.500 de euro. Demnitarul nemulțumit după recalculare







Theodor Stolojan a vorbit despre veniturile pe care le încasează lunar, precizând că are trei pensii. Fostul premier al României primește o sumă considerabilă în urma recalculării. De asemenea, fostul șef al Partidului Național Liberal primește una și de la Banca Mondială.

Suma încasată lunar de Theodor Stolojan

Fostul premier se numără printre românii avantajați de recalculare. Înainte de aplicarea noii legi a pensiilor, Theodor Stolojan primea 6.000 de lei. Începând din această lună, fostul șef al PNL a ajuns să primească 9.700 de lei.

Pe lângă pensia bazată pe punctele de contributivitate, fostul demnitar are un venit de la Parlamentul României și unul de la Banca Mondială.

Nu primește pensie specială

Cu toate că primește lunar trei pensii, niciuna dintre acestea nu este încadrată în categoria celor „speciale”. După noua formulă de calcul, fostul lider al Partidului Național Liberal primește o pensie de 9.700 de lei.

„Aveam 6.000 de lei și ceva înainte de recalculare. Și acum îmi pun întrebarea – deci 18 ani de zile de pe contributivitate eu am fost păgubit tot timpul, dacă ar fi fost sistemul pe contributivitate de când am ieșit la pensie”, a explicat fostul lider PNL.

De asemenea, fostul premier încasează un venit lunar și de la Banca Mondială, dar și o pensie de la Parlament.

„Am o pensie de la Banca Mondială care e o pensie cum e pilonul II de pensii private în România - îmi reținea din fiecare salariu și se acumula într-un fond, care pe urmă era investit. Și am o pensie de la Parlamentul European”, a adăugat fostul prim-ministru.

Theodor Stolojan încasează lunar 4.500 de euro

În total, fostul șef al PNL primește lunar 4.500 de euro.

„Însă niciuna din astea nu are caracteristica de pensie specială, nu atinge nebunia pe care am creat o în România. Eu, cu pensia mea recalculată pe contributivitate în România, sunt sub jumătate din media pensiei pe care o are sistemul...”, a mai spus fostul premier.