Social Pensie anticipată. Schimbări majore anunțate de șeful Casei de Pensii







Daniel Baciu, directorul Casei Naționale de Pensii Publice, a venit cu o veste pozitivă pentru românii interesați să obțină o pensie anticipată, chiar dacă numărul acestora va fi considerabil mai mic față de anii anteriori.

Din septembrie 2024, în România va fi introdus un singur tip de pensie anticipată, conform noii Legi a pensiilor publice. În prezent, există două tipuri: pensia anticipată fără penalizări și pensia anticipată cu penalizări.

Din septembrie însă, va rămâne doar varianta cu penalizări.

Pensie anticipată. Scade cuantumul penalizărilor

În acest context, Daniel Baciu anunță că penalizările pentru cei care ies anticipat la pensie vor scădea. Acesta spune că, măsura este una favorabilă cetățeanului și a fost luată pentru acesta.

„Pensia anticipată, noi am redefinit-o în noua lege a pensiilor iar penalitatea este mult mai mică decât actuala penalitate. De la 30%, cât este în acest moment, am scăzut-o la 24%. Am considerat că este favorabil cetățeanului care va ieși de la 1 septembrie”, a explicat șeful Casei de Pensii.

Daniel Baciu a declarat că, în cazul pensionării anticipate, ne referim la persoanele care au realizat un stagiu complet de cotizare.

De asemenea, cei care au muncit și au contribuit la sistem vor beneficia de puncte de stabilitate.

Cum poți ieși mai devreme la pensie

În momentul de față, pensia anticipată fără penalizări poate fi solicitată cu până la cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare, cu condiția de a avea un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet.

Pe de altă parte, pensia anticipată cu penalizări poate fi obținută tot cu cinci ani înainte de vârsta standard, dar este necesar doar să fie îndeplinit stagiul complet de cotizare.

Începând din luna septembrie, doar bărbații care au împlinit vârsta de 60 de ani și au un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani vor putea beneficia de pensie anticipată fără penalizări.