Social Pensia unui fost prim-ministru, după recalculare. Puțini români primesc atât







Au trecut aproape 35 de ani de când Petre Roman pronunța, din balconul sediului Comitetului Central, prima Declarație contra dictaturii comuniste. În celebrul său pulover roșu, viitorul prim-ministru avea să câștige simpatia maselor prin carismă și prin aparenta sa simplitate. Acum, la 78 de ani, Petre Roman s-a retras definitiv din politică și, ca orice pensionar, a așteptat cu emoție marea reclaculare, deși e om de știință și susține "o mulțime de conferințe în lume".

Este om de știință

Petre Roman este în continuare profesor, dar și președinte, la universitatea din Geneva. El spune că face o mulțime de conferințe în lume, în calitatea sa de om de știință.

"Acum 5 ani, când am zis că am ieșit și că nu mai voi reveni în politică, am încercat un lucru ce părea imposibil, să mă reîntorc în calitate de om de știință, și am reușit", a declarat fostul premier pentru bugetul.

Petre Roman afirmă că are o notorietate dobândită în știința climei și a apei. Cercetările la care participă sunt experimentale și presupun lucrări de anvergură, "cu 20-30 de persoane".

"Asta am făcut dinainte de Revoluție. Am susținut conferințe la Barcelona, în Italia, în Luxemburg și în India, de unde aseară m-am întors. A fost fabulos, a fost prima oară când am fost în India. Acum am o altă conferință la Iași", a spus acesta.

I s-a mărit pensia după recalculare

În ultimii trei ani, Petrre Roman a publicat cinci articole la cel mai important jurnal internațional, la New York.

Pentru Petre Roman, pensia rămâne, însă, venitul principal. Fostul politician a așteptat marea recalculare din vară, care i-a suplimentat veniturile.

"Da, mi-a mărit pensia. Păi eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2300 de lei", a recunoscut Petre Roman.

El a dezvăluit că, în prezent, cu tot cu mărire, încasează puțin peste 11.000 de lei.

50 de ani vechime în muncă

Petre Roman afirmă că a avut permanent contribuții la fondul de pensii și că are 50 de ani vechime în muncă.

El s-a arătat deranjat de faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme la recalculare.

"De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul. Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc în primul rând pornind de la decizia politică. Păi precizează exact care sunt criteriile", a răbufnit acesta.

De patru ori mai mult decât coșul zilnic

În 2023, Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și un copil este de 8.205 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 6.162 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 3.807 lei pe lună.

La un calcul sumar, pensia lui Petre Roman ar fi de aproape 4 ori mai mare decât coșul zilnic.