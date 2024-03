Social Vești proaste pentru unii pensionari. Ce se întâmplă cu banii lor în martie







Așa cum se întâmplă în fiecare lună, pensionarii așteaptă cu interes să primească banii pe carduri sau să fie livrați de către poștă. Cu toate acestea, și în această lună, există o mică întârziere în primirea lor.

În conformitate cu preferințele pensionarului, pensia pot fi plătită prin mandat poștal, livrate la domiciliul beneficiarului sau al mandatarului, sau prin transfer în contul curent sau pe cardul asociat uneia dintre băncile partenere ale Casei Naționale de Pensii Publice.

Când va fi primită pensia în luna martie

În luna martie, pensionarii din România care au ales să primească banii prin poștă îi vor primi între 1 și 15 martie, potrivit ziarulunirea.ro.

În situația în care destinatarii nu sunt acasă pentru primirea corespondenței, pensia împreună cu talonul pot fi ridicate de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare de la data ultimei plăți a lunii respective.

Trei milioane de pensii vor fi mărite din septembrie

În jur de 3.000.000 de pensionari vor beneficia de un supliment de aproximativ 900 de lei la pensie, ca urmare a recalculării planificate pentru 1 septembrie 2024.

Mulți dintre acești pensionari primesc în prezent venituri sub pragul de 3.000 de lei. Deși recalcularea din septembrie este o veste bună, nu există garanția că toate pensiile vor înregistra creșteri semnificative. Însă, se știe că niciuna nu va scădea.

Conform autorităților, pensia va fi mărită în medie cu 40%. Unele pensii vor înregistra creșteri de 1%, în timp ce altele vor crește cu până la 110%.

Pensionarii care vor beneficia de creșteri semnificative la recalculare sunt cei care au avut un număr mare de ani lucrați, depășind 25 de ani și au acumulat puncte bonus sau de stabilitate.

De asemenea, se așteaptă ca pensionarii cu venituri mici, care au muncit cel puțin 35 de ani, să înregistreze creșteri semnificative.

Pensia va fi mai mare în funcție de anii lucrați

Pentru fiecare an lucrat între 25 și 30 de ani, se acordă 0,25 puncte, pentru cei între 30 și 35 de ani se acordă 0,5 puncte pe an, iar pentru cei cu peste 35 de ani de muncă se acordă un punct pentru fiecare an lucrat.

Valoarea unui punct este de 81 de lei.

Pensia medie în prezent este de 2.246 de lei. Creșterea promisă de guvern de 40% ar însemna un plus de 898 de lei. Astfel, începând cu 1 septembrie, în medie, cei 3.000.000 de pensionari ar urma să aibă o pensie medie de 3.144 de lei.