Pensia pe care o are Irinel Columbeanu. Oamenii s-au mobilizat pentru a-l ajuta cu azilul

Prietenul lui și administratorul centrului pentru bătrâni unde locuiește Irinel Columbeanu a dezvăluit că în ultimele zile, tot mai multe persoane au sunat pentru a oferi sprijin financiar fostului milionar, în ceea ce privește costurile pentru cazarea sa în azil.

Ce pensie are Irinel Columbeanu de la stat

Fostul milionar s-a adaptat la viața în azil și nu resimte regrete pentru decizia sa. Ion Cassian, proprietarul casei de bătrâni, este un prieten apropiat al lui Irinel. El e cel care a dezvăluit că acesta a primit o reducere la costurile azilului din cauza dificultăților financiare.

O lună în azil costă între 3.000 și 4.000 de lei.

„Are o pensie mică, nu una mare. Dar sunt sigur că toți prietenii lui și toate cunoștințele îi vor întoarce toate aceste lucruri bune pe care și el le-a făcut pentru ei de-a lungul timpului.

Cu siguranță, totul va merge bine. Am observat, în ultimele zile, că am primit multe telefoane de la persoane ce vor să facă donații pentru dânsul”, a declarat Ion Casian, in emisiunea Exclusive VIP.

Pensia pe care o primește de la stat fostul afacerist ajuns la sapă de lemne e de doar 2.000 de lei. Iar banii nu au venit încă.

Uitându-se în trecut, fostul milionar nu regretă situația în care se află. Dar nici faptul că și-a cheltuit toată averea de care se bucura acum mai mulți ani.

„Ar fi trebuit să mă abțin de la multe cheltuieli făcute, dar nu îmi pare rău”.

Irinuca i-a trimis din SUA bani pentru azil

Irinuca, fiica sa stabilită în SUA de mai mulți ani cu Monica Gabor a aflat de situația în care a ajuns tatăl său și i-a trimis o sumă de bani pentru a-i fi aproape. E vorba de 200 de dolari pe care tânăra i-a trimis din economiile sale.

Cei doi s-au văzut în vara acestui an, pentru prima oară în cinci ani.

Acum, fostul afacerist plănuiește să mai scrie o carte, și asta pentru a-și ține mintea ocupată cât timp să în centrul pentru seniori.