Adevărul despre internarea lui Irinel Columbeanu. Are o problemă gravă

Irinel Columbeanu, cu pierderi de memorie. Fostul om de afaceri de la Izvorani a fost protagonistul unor episoade în care a uitat cine este și nu mai știa să se întoarcă acasă. Patronul azilului, Ion Cassian, a mărturisit că fostul milionar a fost evaluat medical și va rămâne la azil pentru o perioadă lungă de timp.

Deși are doar 66 de ani, Irinel Columbeanu a ajuns, în urmă cu două săptămâni, la azil. Fostul om de afaceri a renunțat la complexul rezidențial unde locuia, cu chirie, și s-a mutat în căminul pentru bătrâni. În acest azil a stat și tatăl său, în ultima perioadă a vieții sale.

Un apropiat de-al fostului om de afaceri de la Izvorani a povestit, în exclusivitate pentru cancan.ro, că acesta a fost sfătuit să facă acest pas. Motivul este mai multe episoade în care a avut pierderi de memorie și nu mai știa unde locuiește:

„Au fost câteva episoade în care și-a pierdut memoria. A fost la supermarket sau la doctor și nu a știut să mai ajungă acasă. Mai mult, nici nu mai știa cine este. Prietenii l-au sfătuit să se ducă la un azil. Pentru a fi supravegheat non stop”, a spus sursa.

Detalii despre boala lui Irinel Columbeanu

Patronul azilului de lux unde s-a mutat Irinel, Ion Cassian, a mărturisit că acesta a fost evaluat, medical, de mai mulți specialiști. Fostul milionar va rămâne să stea permanent în aceeași locație în care și-a petrecut ultimii ani ai vieții și Zina Dumitrescu.

„Irinel va rămâne aici permanent. Stă pe același etaj unde stătea și Zina. Deocamdată, cineva se ocupă de dânsul să-i plătească, un prieten jurnalist. De la fiul Zinei nu am mai recuperat nimic. Dar nu avem ce face. Dar sunt cu sufletul împăcat că am putut face ceva pentru un om. Care nu mai era ajutat de nimeni. Așa e și dl Irinel acum. Are pierderi de memorie, dar situația sa medicală nu e foarte gravă încă. A fost consultat de un doctor psihiatru, de psihologi. Are un început de Alzheimer ”, a declarat Ion Cassian.

„Nu mi-a fost niciodată teamă de moarte”

Irinel Columbeanu a trecut prin două momente de răscruce, care i-ar fi putut curma viața. Este vorba despre cele două atacuri cerebrale pe care le-a suferit. Ultimul recent, pe care le-a depășit însă cu bine. Fostul soț al Monicăi Gabor a dezvăluit, recent, că niciodată nu s-a temut de moarte. Pentru că „există viață dincolo de moarte” și că ar plăti să afle cât mai are de trăit.

„Nu mi-a fost niciodată teamă de moarte. Eu am niște credințe ale mele. Pe care am încercat să le expun în volumele pe care le-am scris. Concepțiile pe care le am eu despre viața de dincolo de moarte și despre alte lucruri convergente acestei noțiuni. Eu am întreprins astfel de cercetări pentru că-mi închipuiam că dacă vom ajunge să descifrăm aceste taine ale naturii, vom putea pe baza măsurătorii, să prevedem, datorită ciclicitățiilor, a organismului și a mediului înconjurător, cât va trăi această persoană. Sunt convins că multă lume va da niște bani ca să știe când va muri”, a declarat Columbeanu.