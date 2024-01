Pensia de urmaș în Republica Moldova. Cine poate beneficia și care sunt documentele necesare

Pensia de urmaș în Republica Moldova este un drept bănesc garantat prin lege de către stat și se acordă copiilor, soțului supraviețuitor sau tutorelui care are la îngrijire copiii întreținătorului decedat.

Cine poate primi pensia de urmaș

1) Pensia de urmaș se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii de dizabilitate prevăzute la capitolul II secțiunea 3 din Legea nr.156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii.

(2) Pensia de urmaş se acordă indiferent de durata stagiului de cotizare în cazul în care decesul întreţinătorului a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

(3) Pensia de urmaş se stabileşte în cazul în care întreţinătorul, decedat în urma unei boli generale, a realizat un stagiu de cotizare care i-ar fi acordat dreptul la stabilirea pensiei de dizabilitate, potrivit CNAS.

(4) Pensia de urmaș se stabileşte:

a) copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în instituţii de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate şi superior), până la terminarea acestora. Fără a depăşi, însă, vârsta de 23 de ani;

b) soţului supravieţuitor dacă, la momentul decesului întreținătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare prevăzută la art.41 alin.(1). Sau a fost încadrat în grad sever sau accentuat de dizabilitate, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit;

c) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vârsta de 3 ani ai întreținătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani.

(5) Pensia de urmaș stabilită copiilor se păstrează și după înfierea lor. În caz de deces al înfietorului, copiii înfiați pot opta pentru o singură pensie: sau pentru părintele decedat, sau pentru înfietorul decedat, potrivit CNAS.

Actele necesare pentru stabilirea pensiei de urmaş:

– buletinul de identitate al persoanei care s-a adresat pentru stabilirea

pensiei;

– certificatul de deces al întreţinătorului;

– carnetul de muncă sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare (extrase din ordine) ale întreţinătorului decedat;

– certificatul cu privire la salariu pentru perioada de până la 01.01.1999 al întreţinătorului decedat;

– certificatul de naştere al copilului;

– certificatul despre studii al copilului în vîrstă de la 18 la 23 de ani;

– certificatul de căsătorie;

– certificatul ce confirmă că soţul (soţia) sau tutorele nu lucrează şi se ocupă de îngrijirea copiilor

întreţinătorului decedat, ce nu au atins vîrsta de trei ani;

– certificatul ce atestă legătura cauzală a decesului întreţinătorului cu catastrofa de la C.A.E. Cernobîl.

Care este termenul

Pensiile de urmaș se acordă de la data decesului susținătorului, dacă cererea și toate documentele necesare au fost depuse în termen de cel mult 90 de zile de la această dată. În cazul în care documentele necesare au fost depuse după expirarea acestui termen, pensia se acordă de la data depunerii ultimului document necesar.

Ce sumă se primește

În cazul în care susținătorul a primit o pensie pentru limită de vârstă sau o pensie de invaliditate severă (grupa I), cuantumul pensiei de urmaș va fi după cum urmează:

-Copii – 75% din pensia de urmaș pentru fiecare beneficiar,

-Adulți – 50% din pensia de urmaș.

În cazul în care susținătorul familiei nu a primit o pensie sau a primit o pensie pentru un handicap pronunțat sau moderat (grupa II sau III), cuantumul pensiei de urmaș va fi după cum urmează

-copii – 75% din pensia potențială de handicap grav pentru fiecare beneficiar,

-adulți – 50% din pensia potențială de handicap grav.

În cazul pierderii ambilor părinți, copiilor li se acordă o pensie care reprezintă suma pensiilor de urmaș calculate pentru fiecare părinte.