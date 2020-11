La o privire mai atentă însă, această propagandă nu stă deloc în picioare, USR PLUS închizând ochii la problemele de integritate din propriile rânduri și promovând politicieni contestați, trecuți prin mai multe partide și chiar cu dosare penale.

În Olt, USR PLUS defilează cu oamenii PSD-ului

De pildă, problemele de moralitate politică ale USR PLUS sunt evidente în județul Olt. Capul de listă al USR PLUS pentru Camera Deputaților în acest județ e Fănel Bădici, fost membru al PSD.

Bădici, care candidează pentru a fi ales deputat de Olt, provine din pepiniera de tineri pesediști girați personal de baronul pesedist al județului, cunoscutul Paul Stănescu. În 2012, actualul userist Fănel Bădici a candidat pentru consiliul local al localității Izbiceni din partea Partidului Social Democrat (vezi foto), iar lista pe care se afla numele lui Bădici poartă semnătura lui Paul Stănescu (pe atunci șeful pesediștilor olteni, azi secretarul general al PSD la nivel național).

Departe de a fi o piedică pentru promovarea în USR PLUS Olt, fosta apartenență la PSD pare să-i fi slujit bine lui Fănel Bădici. Înainte de a ținti la funcția de deputat, Fănel Bădici a fost candidatul USR PLUS pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Olt la alegerile locale din 27 septembrie. Alegătorii din județ au preferat însă un pesedist actual unui fost pesedist, iar lui Felix Bădici i s-a găsit, în compensație, o poziție în fruntea listei USR PLUS pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare.

Straniu e însă că Felix Bădici continuă în mod nonșalant să promoveze mesajul de integritate al USR PLUS, în ciuda problemelor lui personale. „Orice e realizabil cu o conducere integră. Insist pe această idee: orice se poate face dacă ai integritate”, declara senin Bădici înaintea alegerilor locale, considerând probabil că traseismul politic e perfect compatibil cu integritatea în politică.

E de menționat că organizația USR PLUS din Olt nu se află la primul scandal, fostul șef al USR Olt fiind prins la volan cu permisul suspendat, lucru pentru care i s-a întocmit dosar penal și care a determinat în cele din urmă demisia lui din fruntea organizației.

Liderul USR Arad – dosar penal pentru fals

În Arad, europarlamentarul Vlad Botoș, care e și președintele organizației județene USR Arad, este acuzat că a semnat documente care au fost declarate false de către judecători. Mai precis, pentru a putea să invalideze un consilier userist intrat în dizgrație pentru că avea cazier, liderul USR Arad a făcut el însuși o ilegalitate, transmițând primăriei din Curtici, pentru care candidase persoana respectivă, că aceasta nu este membru al USR.

Ca urmare a acestui document, semnat de Vlad Botoș, judecătoria a invalidat mandatul acestui consilier local. Ulterior însă, la apel, judecătorii au descoperit că documentul semnat de Botoș a fost o minciună, fiindcă USR a organizat ședința de excludere a useristului-problemă abia la 6 zile după semnarea documentului, pentru a-și acoperi gestul. Acum, europarlamentarul Vlad Botoș va face obiectul unui dosar penal pentru fals.

Cazul Botoș a început imediat după alegerile locale din 27 septembrie. Astfel, pe 30 septembrie, Vlad Botoș semnează un document prin care precizează care dintre candidații de pe lista USR Curtici la Consiliul Local sunt membri ai partidului. Între ei nu se află însă P.M., proaspăt ales consilier local. Problema e însă faptul că P.M. era în continuare membru USR, el nefiind exclus la acea dată.

Nemulțumit de situație și știind că nu a fost exclus din partid, P.M. face apel la Tribunalul Arad, iar judecătorii îi dau dreptate (vezi foto). Imediat după această decizie, P.M. decide să facă plângere penală pentru fals împotriva liderului USR, ceea ce, pe baza probelelor existente, înseamnă dosar penal pentru Botoș. Acest lucru ar trebui în mod normal să ducă la excluderea din partid a europarlamentarului Botoș, dacă principiile pe care cei de la USR se bazează ar fi respectate.

Cei doi lideri USR PLUS din Arad, Vlad Botoș și Adrian Wiener, sunt departe de a fi oamenii noi și integri cu care partidul se mândrește în teorie. Ambii sunt cunoscuți ca traseiști în partidele locale, dar au fost acuzați și de alte fapte. Botoș a fost acuzat, printre altele, de o colegă din USR că a lovit-o cu pumnul, în timp ce Wiener (manager al Spitalului Județean, senator USR PLUS și candidat acum la Camera Deputaților) este acuzat de arădeni că, în ciuda funcției manageriale pe care o deține, nu se ocupă decât superficial de spital, având un program real de numai câteva ore. El a stârnit revolta arădenilor când s-a fotografiat în echipamentul anti-COVID, specific medicilor ATI, deși e doar manager și nu tratează efectiv pacienți.

Mici, bere și dosare penale à la Vanghelie-PSD pentru candidații USR PLUS din Botoșani

Năravurile PSD se pare să afecteze și candidații USR PLUS din zona Moldovei. Cristian Cîmpanu, aflat pe poziția 2 a listei USR PLUS pentru Senat din județul Botoșani, este, la prima vedere, un fermier de succes și un om nou în politică. Prima lui ieșirea la rampă s-a petrecut la alegerile locale din septembrie, când a candidat la primăria unei comune din județ, făcând o campanie în stil Vanghelie, cu mici și bere, asigurându-i însă pe alegători că „totul pleacă de la oameni” (vezi foto) și că e nevoie de o schimbare în politica locală.

Cetățenii din comună n-au fost convinși de promisiunile lui Cristian Cîmpanu și nu l-au ales, dar USR PLUS a remarcat potențialul aspiratului la funcția de primar și a decis să-l propună pentru un fotoliu de senator la alegerile din 6 decembrie.

Problema este însă că există o anchetă DNA pe numele lui Cristian Cîmpanu și al unora dintre rudele sale. Biroul DNA Suceava are în lucru o anchetă care vizează modul în care Cristian Cîmpanu, membru fondator al unei cooperative agricole locale din comuna Albești, Botoșani, a utilizat fondurile provenite din subvențiile primite. Cu alte cuvinte, banii – sute de milioane de lei din subvenții, anual – ar fi fost utilizați în scopuri personale de către Cristian Cîmpanu, în vederea achiziționării de utilaje agricole pentru ferma deținută de către acesta și membrii familiei sale.

Ancheta i-ar viza atât pe tatăl acestuia, cât și pe fratele său. E de menționat, în context, că fratele lui Cristian Cîmpanu, Bogdan Cîmpanu, conduce APIA Botoșani, instituția care acordă subvențiile pentru terenurile agricole, deținând, pe rând, funcțiile de director general și director adjunct. Tatăl lui Cristian Cîmpanu, pe de altă parte, a intrat în acest an în USR PLUS, după ce a trecut prin mai multe partide și a fost propulsat direct pe locul 3 al listei de candidați la consiliul local din Albești, fiind acum consilier local, alături de fiul său.

E de notat că, în campania pentru alegerile locale, Cristian Cîmpanu a fost implicat într-un alt scandal, fiind acuzat de propriii consăteni de administrarea abuzivă, prin acțiuni de intimidare, a terenurilor agricole ale oamenilor, terenuri pe care le are în arendă. De asemenea, autoritățile locale au fost sesizate că hectare întregi de pășune, luate în arendă de Cristian Cîmpanu de la Consiliul Local, au fost arate și declarate în mod abuziv teren agricol, pentru încasarea de subvenții agricole.