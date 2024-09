Pe urmele lui Alexandru Macedon: Țarul cucerește India!

„Ideologia noastră națională”.

La 6 septembrie, aflat la Vladivostok, purtătorul de cuvânt al Președinției Ruse, domnul Dmitri Peskov, a dat un interviu Agenției oficiale de știri, TASS: „În starea de război în care ne aflăm, restricțiile sunt justificate, așa cum cenzura este justificată... Suntem în stare de război.” Deci, de la cel mai înalt nivel, suntem oficial înștiințați că Rusia se află în război.

Reacția populației din Federația Rusă a fost imediată. Nimeni nu poate uita declarația de acum doi ani a vicepreședintelui Dumei, Piotr Tolstoi: „Toți trebuie să înțeleagă că ne așteaptă mobilizarea și un război mondial pe viață și pe moarte. Unul își va pierde locul de muncă, altul își va pierde întreprinderea, mulți vor fi schilodiți, și mai mulți dintre compatrioții noștri vor muri. Dar războiul este ideologia noastră națională!” Pentru marele public, oficializarea stării de război e totuna cu iminenta mobilizare generală.

Datele și informațiile disponibile din surse deschise arată însă că Rusia nu are, la acest moment, suficientă tehnică de luptă nici pentru cei 450.000 de militari trimiși în Ucraina. Și atunci, de ce să declari mobilizarea, radicalizând starea de spirit a populației?

„Defăimarea”.

Recunoașterea stării de război, în toiul alegerilor regionale și municipale, prezintă riscuri politice mari. Până acum, cine îndrăznea să susțină că în Ucraina e război, lua patru ani de închisoare pentru ”defăimare”. De ce ”defăimare”? Fiindcă atunci când susții că Moscova a pornit război împotriva Ucrainei, acuzi Rusia de nerespectarea Convenției privind începerea ostilităților, din 18.10.1907, Articolul 1: „Puterile semnatare recunosc că ostilitățile dintre ele nu trebuie să înceapă fără avertisment prealabil și explicit, fie sub forma unei declarații de război, fie ca un ultimatum condiționând declarația de război.”

Deci ”ponegrești Rusia”, susținând că nu respectă Tratatele– aceasta e delictul pentru care peste 1.000 de ruși sunt la închisoare. Mai grav! Susținând că Rusia nu respectă Tratatele, îl ”defăimezi” chiar pe președintele Putin! Articolul 71 al Constituției zice: „Jurisdicția Federației Ruse include [...] tratatele internaționale și înțelegerile Federației Ruse, privind războiul și pacea.” Iar garantul respectării jurisdicției este ... președintele Putin. Dacă faci greșeala să scrii asta, iei opt ani, precum Serghei Mihailov, din Gorno-Altaisk. Fiindcă neîndeplinirea atribuțiilor constituționale este motiv de demitere a Președintelui! Și atunci cum se face că domnul Dmitri Peskov umblă liber prin Vladivostok, după ce a declarat explicit Agenției TASS că președintele Putin nu și-a îndeplinit atribuțiile constituționale și în consecință Federația Rusă nu a respectat Tratatele la care e parte?

Un răspuns plauzibil ne dă Christopher Steele, care între 2006 și 2009 a fost șeful Secției Ruse a spionajului britanic, MI6: „Occidentul trebuie să se pregătească pentru sfârșitul Erei Putin.” Ca și generalul Ben Hodges, fostul comandant al forțelor americane din Europa, veteranul MI6 „sugerează că liderul rus ar putea fi ucis de rebeli din anturajul său, sau printr-un complot dinafara Moscovei... o acțiune violentă menită să-l omoare sau să-l dea jos de la Putere pe Putin, în favoarea altui oligarh al regimului, care s-a distanțat de război și e pregătit să negocieze o încheiere efectivă a conflictului cu Ucraina și Occidentul.” Iar pentru a justifica aceste acțiuni, e nevoie de acuzații concrete – cum ar fi neîndeplinirea atribuțiilor constituționale. Rezultă că, pentru a stopa orice ”acțiune violentă”, Kremlinul și-a asumat riscul politic și juridic major de a recunoaște starea de război va putea, astfel, instaura Legea Marțială în caz de tulburări sociale.

Legea Marțială.

Dar există oare premise pentru un conflict socio-economic intern cu miză politică majoră? Da, există. Bursele din Rusia se află într-o situație ciudată: moneda de referință e yuanul chinezesc, dar... băncile chineze nu mai derulează plăți în relație cu băncile rusești. Mai pe șleau: piețele Rusiei funcționează, în prezent, cu o ”referință virtuală”. Pentru a preveni un crah, Banca Centrală a Rusiei se străduiește de câteva luni de zile să scape de sumele enorme în yuani pe care le deține. În unele zile, vânzările de yuani s-a ridicat la echivalentul a 7,8 miliarde $. Evident, aceste vânzări exercită presiune asupra monedei naționale. Este același mecanism care a dus la hiperinflație în România anilor 1990, pe fondul ”dolarizării” economiei. Aici însă e vorba de ”yuanizare”: volumul mare de vânzări de yuani a dus la devalorizarea rublei cu 5% în primele zile ale lui septembrie. Acum Banca Centrală e mai prudență: vânzările de yuani se ridică la ”numai” 200 milioane $/zi.

Pentru a compensa parțial presiunea valutei străine, în ultimele luni Ministerul rus de Finanțe a susținut cursul rublei prin cumpărări de valută și aur. În septembrie, aceste achiziții se vor ridica la 91 milioane $/zi. Dar rublele cu care Guvernul rus cumpără aur și valută provin din taxarea profitului companiilor care vând gaz și petrol. Iar aici sunt probleme mari. Concret, exporturile de gaze rusești au scăzut la 69 de miliarde de metri cubi, cel mai scăzut nivel din 1985 încoace. Deși Gazprom a raportat profit pe prima jumătate a acestui an, activitatea sa principală, în domeniul gazelor, a rămas pe minus. Pierderile totale sunt de 480 miliarde de ruble (5,4 miliarde $). Adică 288 milioane $/zi. Ca urmare, Ministerul rus de Finanțe a anunțat că, la 4 octombrie, va înceta susținerea monedei naționale, rubla, prin achiziții de aur și valută: nu mai are cu ce. Problemele au apărut din iulie, când lipseau 1,58 miliarde $. Acum lipsește mult mai mult.

Colac peste pupăză, în ultimele zile SBERBAMK și VTB (primele două bănci ale Rusiei) au intervenit pe lângă Banca Centrală, cerând revenirea la vânzările masive de yuani, cu orice risc. Yuanul este valută forte pentru întreaga Asie Centrală, iar întreprinderile care derulează afaceri cu Statele din zonă solicită credite în yuani. Dar principalele bănci ruse nu au lichidități în valută chineză ca să ofere aceste credite! Experții sunt de acord că această conjunctură va provoca o nouă devalorizare abruptă a rublei, în această toamnă. Regimul Putin are de ales: falimente în serie, hiperinflație, crah al pieței valutare, sau o combinație a acestor trei? Exact ceea ce lipsea pentru o furtună perfectă!

Combinația acestor factori politici, economici, financiari, monetari și sociali va deveni explozivă în prag de iarnă. Începem să înțelegem de ce analiști avizați evocă ”un sfârșit sângeros al epocii Putin”, iar Metroul din Moscova cumpără autoblindate dotate cu mitraliere. Ca o ironie a sorții, cumpără autoblindate chinezești, pe credit, în yuani.

Canalul secret din India.

Guvernatorul Băncii Centrale, doamna Elvira Nabiullina, știe bine că piețele valutare nu pot funcționa mult timp pe referințe virtuale. Este necesară reconstrucția piețelor valutare ruse, în jurul altei monede de referință. Dar care anume?

India este al treilea mare importator de petrol al lumii (232 milioane tone/an). Circa 40% din această cantitate este importată din Rusia, fiindcă Moscova oferă un preț preferențial. Deși cantitatea importată a rămas aceeași, în anul fiscal 2024 cheltuielile Indiei cu importul de petrol au scăzut cu 15.9% tocmai datorită acestui preț preferențial. Inițial India a plătit în yuani sau dirhami dar, confruntată cu probleme valutare, a propus Rusiei ca plățile să fie făcute în rupii – idee vehement respinsă de guvernatorul Băncii Centrale ruse, care în decembrie 2023 le-a cerut exportatorilor să nu accepte această valută. Cu o complexitate economică de numai 0,64 (locul 40 din 133 de State), India nu are prea multe produse de export atractive pentru piața rusă. Ca urmare, dacă exporturile rusești se ridică la 61 miliarde $, importurile din India sunt de numai 4 miliarde $. Pur și simplu, companiile rusești nu au ce face cu rupiile primite în schimbul petrolului livrat.

Totuși, avertismentul Băncii Centrale ruse nu a fost ascultat și, din mai 2024, Rusia vinde petrol Indiei în schimbul rupiilor, în principal prin SBERBANK - bancă de Stat. Din datele băncii ruse rezultă că în prima jumătate a acestui an numărul tranzacțiilor pe relația India a crescut cu 80%, iar volumul plăților s-a dublat față de anul trecut. Depozitele companiilor ruse deschise la băncile indiene au crescut cu 600%: încă din mai, în conturi se acumulase echivalentul a 30 de miliarde $, cu care rușii nu au ce cumpăra de pe piața indiană și pe care au încercat în zadar să le schimbe în alte valute, prin băncile din regiune.

Pentru a rezolva blocajul, Kremlinul a exercitat presiuni la nivel guvernamental, iar Banca de Rezerve a Indiei și-a modificat reglementările, permițând Rusiei să folosească rupiile acumulate în conturi pentru a cumpăra obligațiuni, acțiuni și chiar pentru a acorda împrumuturi. FINANCIAL TIMES apreciază că, în prezent, Rusia construiește un „sistem de plăți închis între companiile rusești și indiene, inclusiv prin utilizarea activelor financiare digitale”.

Prin acest ”canal secret”, pe care se presupune că Occidentul nu îl poate supraveghea, companiile ruse supuse embargoului au început să cumpere masiv companii indiene, sperând să redobândească acces la piața mondială ”sub steag indian”. Iar companiile indiene speră, la rândul lor, să ocupe cât mai mult din piețele ruse, pe fondul retragerii băncilor chineze. Acest mecanism ar fi fost convenit la nivel înalt, în cursul recentei vizite a prim-ministrului indian Narendra Modi la Moscova: în următorii ani, volumul schimburilor bilaterale va atinge 100 miliarde $. Ceea ce a relansat speculațiile că, în viitorul apropiat, rupia ar putea deveni noua monedă de referință a burselor ruse.

Coșmarul Elvirei.

Elvira Nabiullina este un economist de talie mondială: fără contribuția sa, economia Rusiei nu ar fi rezistat impactului sancțiunilor. Fără îndoială, știe că exportul de capital spre India va agrava problemele economico-financiare cu care se confruntă Rusia. La fel, știe că încercarea de a menține secretul ”canalului indian” este iluzorie: India este conectată la sistemul bancar mondial și, din moment ce FINANCIAL TIMES a aflat deja de proiect, Federal Reserve cunoaște toate detaliile. Cât de curând, băncile indiene vor fi amenințate cu sancțiuni secundare dacă efectuează operațiuni ”sub steag indian” în beneficiul companiilor ruse. China, a doua putere economică a lumii, a dat înapoi în fața acestor amenințări. E de presupus deci care va fi reacția Indiei: activele de zeci de miliarde achiziționate de Rusia vor fi blocate. Chiar în aceste momente, coordonatorul serviciilor de informații indiene, Ajit Kumar Doval, de află la Moscova pentru a conveni cu omologii săi de la KGB/FSB cum să salveze de la naufragiu ”canalul secret” ruso-indian.

Asta ne lămurește de unde a venit ideea ”canalului secret” Rusia – India. Oare cine a avut puterea săi impună Băncii Centrale ruse să accepte plățile în rupii? Toate indiciile duc către așa-numitul ”Consorțiu pentru Activitate Economică Externă și Cooperare Internațională Interstatală în Industrie”, paravan al serviciilor secrete ruse. Da, aceleași servicii care în februarie 2022 îl asigurau că într-o săptămână trupele ruse vor fi întâmpinate cu urale la Kiev, îl asigură acum pe domnul Putin că va anexa economic India, cu sprijinul serviciilor secrete indiene, ba chiar fără ca nimeni să-și dea seama!

Informările ”ciudate”.

În mai 2023, așa-zisa ”Legiune a Voluntarilor Ruși”, care luptă de partea Ucrainei, a efectuat o incursiune în Regiunea Belgorod. Chiar în prima noapte, sediul FSB din orașul Belgorod a fost atacat și aruncat în aer. Lecția nu a fost uitată: de cum au aflat că Armata ucraineană a trecut frontiera, ofițerii KGB/FSB din Kursk au fugit care încotro. N-au pierdut timp să distrugă documentele: ucrainenii le-au ridicat și le distribuie prin mass media.

Aceste documente conturează o imagine fascinantă a fluxului intern de informații al KGB/FSB. FSB - Kursk raportează Centralei că la Reuniunea Ramstein din septembrie se va discuta situația dificilă a NATO, care „se prăbușește sub greutatea propriilor eșecuri.” Principalul scop al NATO ar fi „aprinderea unui conflict care să justifice invazia Moscovei de către NATO, să preia controlul asupra PIB-ului Rusiei și să obțină trilioane din cele mai mari rezerve de litiu din lume”. Pentru a-și realiza scopul, NATO are în Ucraina „instructori vorbitori de limbă engleză din Țara Galilor” și „mercenari francezi” care recrutează „copii sub 16 ani pe care-i instruiesc militar în așa-zise taberele de copii din Azov”.

Indignat de aceste acțiuni ale NATO, „Șeful Statului Major al armatei ucrainene se ridică împotriva lui Zelensky, iar CIA sau MI6 nu pot face nimic pentru a opri lovitura de stat care urmează”. De aceea, „comandanții armatei ucrainene sunt asasinați, oficialii sunt în război între ei, iar oficialii CIA sunt ocupați să-i pregătească lui Zelensky ruta de evacuare, cu pașaport american, pentru a-l muta în Florida.” Ca urmare a eșecului din Ucraina, „luptele interne s-au extins în SUA, unde se desfășoară un război în umbră pe coridoarele puterii. CIA încearcă cu disperare să transfere vina pentru prăbușirea Ucrainei asupra Departamentului Apărării, dar generalii sunt gata să riposteze. Ei se pregătesc să dezvăluie corupția CIA, care se întinde până la alegerile furate din SUA din 2020.”

Planurile de „anexare economică a Indiei, cu sprijinul serviciilor secrete indiene, ba chiar fără ca nimeni să-și dea seama” se potrivesc perfect în contextul acestor informări ”ciudate”. Ciudate, fiindcă pentru un analist de informații, aceste materiale mustind de conspiraționism ridică o serie de întrebări. De unde cunoaște agentura unei secții FSB de provincie agenda secretă a reuniunii Ramstein? De ce din relatări lipsesc nume, lipsesc cifre? De ce cam tot ceea ce apare în informări este precis croit pe placul șefilor de la Kremlin? Și de ce ”informații secrete” similare se regăsesc pe mii de situri Internet? Există un singur răspuns: paranoia, ridicată la rang de principiu al muncii informativ-operative.

Sindromul Daghestan.

În rândul publicului larg, KGB are o reputație de eficiență și profesionalism. În realitate, KGB a ratat rușinos misiunea sa principală: apărarea ”orânduirii” sovietice. Iar foști ofițeri din rândul acestei organizații perdante conduc azi serviciul rus de informații FSB. Așa că să nu ne mirăm de rezultatele ciudate ale activității lor informativ-operative!

Iar toate aceste sinteze, rapoarte și note-raport ”ciudate” urcă pe treptele ierarhiei până la cel mai înalt nivel, convingându-l pe domnul Putin că într-o săptămână va fi primit cu urale la Kiev, că NATO se prăbușește, că Uniunea Europeană se destramă, că în Statele Unite e război civil și că va putea cuceri economic India fără ca nimeni să-și dea seama.

Iar de la cel mai înalt nivel sosește ordinul ca o parte din informații să fie folosită în acțiuni de ”demascare”, pentru a informa opinia publică mondială despre „prăbușirea NATO, dezvăluirea operațiunilor CIA, iminenta fugă a lui Zelensky și starea de panică a Europei.” Pentru a răspândi în lume ”Lumina Kremlinului” se pun în mișcare rețelele Russia Today: agenți de informații pozând ca ”jurnaliști” primesc milioane de dolari, pe care le remit unor companii paravan.

La rândul lor, acestea încheie contracte cu influenceri online, dintre aceia cu audiență foarte mare care, în schimbul unor sume consistente, distribuie videoclipuri care reiau temele conspiraționiste lansate de FSB. Spre exemplu, acum o săptămână au fost inculpați doi ”jurnaliști”, Elena Afanasieva și Kostiantin Kalașnikov (da, chiar așa!) care au distribuit 10 milioane $ printr-o companie-paravan din statul Tennessee, către diferiți influenceri. Aceștia au difuzat materialele conspiraționiste ale FSB, de 4 ori pe săptămână. Actul de acuzare arată că materialele respective au înregistrat 16 milioane de vizualizări. Acum, cei doi agenți ruși sunt acuzați de conspirație pentru spălare de bani și de încălcarea Legii privind agenții străini. Nu vor sta mult la închisoare: schimbul de spioni e din nou la modă.

Adevărata problemă e alta: paranoia este contagioasă. Ca și în cazul armei chimice, lansezi un nor de fake news asupra inamicului, dar te poți trezi că vântul se sucește și afectează propriile tale trupe. Republica autonomă Daghestan, parte a Federației Ruse, 29 octombrie 2023. Localnicii, majoritar musulmani, află de pe Internet că Israelul se prăbușește sub loviturile HAMAS, iar sute de avioane doldora cu refugiați evrei se îndreaptă spre diferite orașe, unde respectivii evrei vor ocupa cu forța mii de case și apartamente. O mulțime furioasă se îndreaptă spre aeroportul Makhachkala, pentru a împiedica miile de evrei să debarce. Aeroportul e ocupat: 20 de răniți, 60 de arestați. La baza incidentului: un material difuzat de agenturile RT în toate Statele europene, având la bază un ”raport ciudat” al FSB privind „înfrângerea Israelului de către HAMAS, în Gaza”.

Furtuna perfectă.

În concluzie, în prag de iarnă, pe fondul situației financiar-valutare fragile a Rusiei, sunt posibile evoluții grave: falimente în serie, hiperinflație, crah al pieței valutare. Generalul General francez Michel Yakovleff a spus-o luni cu subiect și predicat, la TV: „Rusia se repede drept în zid, economic, social și cultural.” Autoritățile ruse știu aceasta și se pregătesc de pe acum pentru reacții sociale ample, creând premisele juridice ale instaurării Legii Marțiale și formând, în cadrul marilor întreprinderi moscovite, grupări paramilitare dotate cu automitraliere de intervenție. Aceste evoluții nu au scăpat atenției observatorilor străini, care evocă posibilitatea unor ”incidente sângeroase”.

Planurile Kremlinului pentru ameliorarea situației financiar-valutare, prin ”cucerirea” Indiei, sunt iluzorii. Lipsește numai detonatorul - un ”incident Daghestan” în Capitală – pentru ca la runda a doua a negocierilor de pace Rusia să se prezinte cu poziții mai constructive.

