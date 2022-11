Pe 3 noiembrie, Ungaria sărbătorește Ziua Ştiinței Maghiare

Multe persoane s-au alăturat ofertei făcute de István Széchenyi, în 1825, astfel că la momentul adoptării articolului 11 din Legea pe 1827 privind „societatea științifică sau academia ungară care urmează să fie înființată pentru cultivarea limbii maghiare”, capitalul social era de 250.000 de forinți. La ședința de la Bratislava a Societății Maghiare a Oamenilor de Știință, din 17 noiembrie 1830, contele József Teleki a fost ales președinte, iar Széchenyi a fost ales vicepreședinte. Conform regulamentului de bază de la aceea vreme, societatea putea primi printre rândurile membrilor săi 42 de membri obișnuiți, 24 de membri de onoare și un număr nelimitat de membri prin corespondență. Sediul societății a fost stabilit la Pesta, iar numele societății a fost schimbat în Academia Ungară de Științe (MTA) în 1840. MTA mult timp nu a avut un sediu, colectarea donațiilor în acest scop fiind lansată în 1858, iar în 1860 a fost anunțată licitația de proiecte. Comitetul de construcție al academiei nu a fost mulțumit de lucrările depuse și de aceea în 1861 au apelat la germanul Friedrich August Stüler pentru elaborarea proiectului. Sediul în stil neorenascentist a fost inaugurat la 11 decembrie 1865. În 1949 instituția a fost reorganizată după modelul sovietic, iar membri săi au fost „filtrați” pe criterii politice.

Oamenii de știință care au fost excluși la acea vreme au fost reabilitați în 1989. Academia Ungară de Ştiințe a devenit autoritatea centrală pentru toată cercetarea științifică la nivel ministerial, gestionând formarea oamenilor de știință și certificarea științifică. Începând cu anii 1990, activitatea academiei este coordonată din nou de comitetele academice alese și de președintele instituției, iar institutele de cercetare au câștigat o mai mare independență și universităților li s-au acordat mai multe drepturi și oportunități în noul sistem de calificări științifice. Conform legii privind academia ungară, adoptată în 1994 și modificată în 2009, Academia Ungară de Științe este un organism public științific bazat pe principiul autoguvernării, a cărui sarcină principală este cultivarea științei, răspândirea rezultatelor științifice, sprijinirea cercetărilor și reprezentarea științei ungare în Ungaria și în străinătate. MTA are în prezent 11 departamente științifice. În 2019, Parlamentul a restructurat rețeaua instituțiilor de cercetare a MTA, a cărei funcționare a fost transferată Rețelei de Cercetare Eötvös Loránd (Eötvös Loránd Kutatási Hálózat – ELKH), recent înființată, care are un buget independent și nu se află sub conducerea sau supravegherea Guvernului. În Anul Internațional al Științei, în 1999, a avut loc la Budapesta Conferința Mondială a Științei, la care maghiarii au inițiat sărbătorirea Zilei Mondiale a Științei. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare a fost decisă de UNESCO, pe 3 noiembrie 2001 și a avut loc pentru prima dată pe 10 noiembrie 2002.

Seria de programe naționale și transfrontaliere a Festivalului Maghiar al Științei este cea mai mare și mai prestigioasă manifestare în ceea ce privește prezentarea gândirii științifice și a noilor rezultate ale cercetării. Scopul seriei de evenimente este de a prezenta în mod autentic cele mai recente rezultate științifice și de a atrage atenția generațiilor tinere către o carieră științifică. În perioada 3-30 noiembrie, organizatorii așteaptă publicul cu o serie de prezentări educative sub deviza „Știința: o modalitate de a învăța despre lume”. Cei interesați pot urmări evenimentele publice personal și online, și prin transmisiile directe pe canalul YouTube al MTA, notează magyarhirlap.hu.

Traducerea Rador