Pavel Bartoș a ajuns la spital. Și-a petrecut Crăciunul în cârje

Pavel Bartoș a suferit o operaţie complexă de menisc, ligament încrucişat şi cartilaje chiar de Crăciun. Actorul a declarat că va fi nevoit să se chinuie cu cârjele, dar că este fericit că intervenția a decurs bine.

Pavel Bartoș a fost operat

„Recunosc, anul ăsta Moş Crăciun mi-a adus mai multe cadouri decât mă aşteptam și unul nu pentru că am fost cuminte, din contră, pentru că am fost tare neastâmpărat şi cu o operaţie m-a gratulat! Una la menisc, ligament încrucişat şi ceva cartilaje de reparat, dar sunt bine, acum şi sănătos, culmea, la fel de frumos! E … un pic o să mă chinui cu aceste beţe de schi, pardon, catalige în forme de cârje, dar până mă însor îmi trece”, a anunțat, miercuri, pe Facebook, Pavel Baroş.



Recuperarea va fi de lungă durată

Actorul i-a mulţumit medicului Ion Bogdan Codorean. Acesta a mai spus că recuperarea va dura multă vreme și că speră să treacă cu bine peste tot. El le-a urat fanilor sărbători fericite și le-a recomandat săs e bucure de momentele cu cei dragi.

„Recuperare uşoară să am, pentru că e una de lungă durată şi tare mult de muncă, dar va fi bine. Sărbători fericite in continuare oameni buni şi să dacă sunteţi neastâmpăraţi , să rămâneţi sănătoşi! V-am pupat”, a mai scris actorul.

Cum a ajuns Pavel Bartoș la PRO TV

Recent, actorul a povestit și cum a ajuns să lucreze la PRO TV. El a spus că producătoarea Mona Segall l-a chemat la mai multe castinguri și că șefii televiziunii și-au dorit să prezinte Vocea României și Românii au talent.

„A fost după multe castinguri. Mona Segall, producătoarea, te încearcă prin multe. Am trecut prin niște Furci Caudine. Am avut un Dansez pentru Tine, am avut niște Revelioane de prezentat. La un moment dat, au considerat că pot fi, însă într-adevăr, în clipa în care m-au chemat în Buftea să zică «tu vei fi unul dintre prezentatori», am fost extrem de fericit. Dar nicio clipă nu mi-am dat seama de fapt de ce fenomen o să am parte. Nimeni n-a crezut că Românii au Talent o să fie un astfel de fenomen”, a pus Bartoș.