Cum a ajuns Pavel Bartoș la PRO TV. N-a fost ușor deloc

Pavel Bartoș a explicat cum a ajuns să prezinte „Vocea României” și „Românii au talent” de la PRO TV și cum s-a împrietenit cu colegul său, Smiley. El a povestit că producătoarea Mona Segall l-a chemat la mai multe castinguri. Inițial, actorul nu se aștepta ca aceste două show-uri să aibă atâta succes.

Mona Segall l-a căutat

„A fost după multe castinguri. Mona Segall, producătoarea, te încearcă prin multe. Am trecut prin niște Furci Caudine. Am avut un Dansez pentru Tine, am avut niște Revelioane de prezentat. La un moment dat, au considerat că pot fi, însă într-adevăr, în clipa în care m-au chemat în Buftea să zică «tu vei fi unul dintre prezentatori», am fost extrem de fericit. Dar nicio clipă nu mi-am dat seama de fapt de ce fenomen o să am parte. Nimeni n-a crezut că Românii au Talent o să fie un astfel de fenomen”, a pus Bartoș.

Cum s-au cunoscut Smiley și Pavel Bartoș

El a mai povestit că îl știa de multă vreme pe Smiley, dar că s-au împrietenit cu adevărat în timpul filmărilor. Ei s-au înțeles bine din primele două minute. Actorul a mai declarat că Smiley este un om cu foarte mult bun simț și că nu înjură aproape niciodată.

„M-a bucurat, ne-am împrietenit în două minute și zece secunde, eram foarte buni prieteni deja. Ne știam, ne respectam, dar nu eram prieteni, nu ieșeam la șpriț sau la cofetărie împreună. Ăsta nu înjură. Un om mai cu bun-simț decât ăsta nu există. Greu dacă a scos «la naiba»!”, a declarat actorul.

Pavel Bartoș și Smiley, prietenie cu năbădăi

Acesta a mai spus că se trage câteodată de șireturi cu colegul său de platou, dar că totul este de drag. Bartoș a declarat că se bucură de timpul petrecut cu Smiley, dar și de glumele pe care le fac împreună.

„Probabil că sunt unul dintre cei mai invidiați oameni din România, pentru faptul că mă pot trage de șireturi cu al meu prieten, Smiley. Dar o facem de drag și chiar ne bucurăm de astfel de lucruri”, a spus Pavel Bartoș pentru Cancan.