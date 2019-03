Paula Ungureanu s-a despărțit de CSM București

Paula Ungureanu, portarul echipei CSM București, s-a despărțit de gruparea la care a evoluat în ultimii trei ani. Cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, iar Paula a vorbit despre o nouă etapă în cariera ei.





„Este momentul să mă îndrept către un alt proiect”

„Se încheie o etapă frumoasă a carierei mele, de care sunt foarte mândră. Am decis că este momentul să mă îndrept către un alt proiect, însă, cum este şi firesc, CSM Bucureşti va rămâne parte din inima mea. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor cu care am lucrat aici și fanilor echipei, pentru că ne-au făcut mereu să simțim că sunt plusul de care orice formație are nevoie!’’, a spus handbalista.

Din vară, la CSM va veni Denisa Dedu, portarul echipei naționale a României, care se va despărți de formația Siofok. Foarte probabil, la finalul sezonului, CSM o va pierde și pe Cristina Neagu. Interul stânga a cerut o mărire salarială, iar oficialii clubului au refuzat acest lucru. (

Ce pensie are Florin Piersic! Nimeni nu astepta la o asa SUMA! Cati BANI ia in fiecare luna marele actor

Pagina 1 din 1