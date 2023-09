Paul Pogba, testat pozitiv la un control antidoping. Riscă o suspendare de 4 ani

Paul Pogba a fost testat pozitiv la un control antidoping la meciul din prima etapă a Serie A, dintre Udinese și Juventus. Fotbalistul de la Juventus Torino a fost suspendat provizoriu după ce a fost depistat cu valori anormale ale testosteronului.

Dacă se va dovedi că Pogba este vinovat, fotbalistul riscă o suspendare de până la patru ani, potrivit tuttomercatoweb.com.

Cu o cotă de piață de 15 milioane de euro, el a revenit la Juventus gratis în iulie 2022. Cu toate astea, Pogba a bifat foarte puține apariții, din cauza mai multor accidentări. Mijlocașul francez a ratat și Campionatul Mondial din Qatar, iar recent a revenit la antrenamentele echipei torineze.

Pogba s-a confruntat și cu alte probleme. El a fost amenințat cu arma chiar de fratele său și a cedat psihic. În urmă cu ceva vreme, jucătorul a declarat că a avut parte și de multe accidentări pentru că era cu moralul la pământ.

„Aceste ultime luni m-au făcut să cresc enorm, m-au făcut să înțeleg multe lucruri despre viață. Am îmbătrânit zece ani! Am îmbătrânit zece ani în șapte luni. Sunt un credincios, așa că acestea sunt etape și teste. Teste care m-au făcut să cresc, m-am maturizat și am învățat multe despre viață. Am învățat care sunt lucrurile importante. Deci, le-am luat foarte pozitiv și au fost ca un impuls pentru mine. Capul, mentalul, controlează totul. Când nu ești bine psihic, corpul cedează. Cred că la baza tuturor acestor accidentări pe care le-am suferit a fost mentalul meu.

Eram stresat, corpul meu era încordat. Aș spune chiar că a fost cel mai mare test din viața mea. După ce voi trece de toate acestea, va fi cea mai mare victorie a mea. Așa văd eu. Ești pregătit pentru orice după aceea”, a declarat Pogba.