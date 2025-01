Paul McCartney cere guvernului britanic să protejeze artiștii de inteligența artificială

Paul McCartney și-a exprimat îngrijorările într-un interviu acordat BBC, subliniind că propunerile actuale ale guvernului, care includ o "excepție de la drepturile de autor" pentru formarea modelelor AI în scopuri comerciale, ar putea avea consecințe dezastruoase pentru artiști. "Tinerii vor scrie un cântec frumos, dar nu îl vor deține", a declarat el, avertizând că astfel de reforme ar permite oricui să își însușească creațiile muzicale.

Cu un ton ferm, fostul membru al trupei The Beatles a insistat că principalul beneficiar al muncii artiștilor ar trebui să fie creatorul însuși. El a folosit un exemplu elocvent, menționând bine-cunoscutul său cântec "Yesterday": "Adevărul este că banii vor ajunge undeva . Cineva va fi plătit, așa că de ce să nu fie cel care a scris 'Yesterday'?"

Această dezbatere capătă o nouă dimensiune în contextul în care guvernul britanic se află în faza de consultare publică, urmând să exploreze opțiuni pentru a asigura că artiștii sunt recompensați corespunzător pentru utilizarea lucrărilor lor în era digitală. McCartney a subliniat importanța acestei protecții, avertizând că fără intervenție, "nu îi veți avea de partea voastră" pe artiști și gânditori.

Ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, a răspuns la apelul lui McCartney, afirmând că intenționează să sprijine artiștii și să asigure respectarea drepturilor de autor. Ea a subliniat că o protecție slabă a acestor drepturi ar putea periclita poziția Marii Britanii ca lider global în domeniul artelor și culturii pop.

Interesant este faptul că McCartney, împreună cu colegul său de trupă, Ringo Starr, a demonstrat deja că inteligența artificială (AI) poate fi folosită în mod pozitiv. În noiembrie 2023, cei doi au folosit tehnologia pentru a extrage și finaliza vocea lui John Lennon dintr-o înregistrare neterminată, "Now and Then", arătând astfel că AI poate fi un instrument valoros, nu doar o amenințare.