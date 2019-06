Patriot basaraean declarat persona non-grata pe teritoriul Ucrainei. Cine este Vasile Șoimaru și de ce a deranjat el autoritățile de la Kiev

Un apărător al Limbii Române și al drepturilor conaționalilor noștri din țările vecine cu România, publicist, fotograf, economist, dar și deputat în primul Parlament al Republicii Moldova. Acesta este basarabeanul Vasile Șoimaru. El tocmai ce-a aflat că a fost declarat persona non-grata pe teritoriul Ucrainei, având interdicție de-a mai intra în această țară în următorii trei ani.





Vasile Șoimaru povestește pe pagina sa de Facebook că pe 2 iunie a fost la frații săi români din Ucraina, din localitatea Boian, unde a fost sfințit mormântul lui Iraclie Porumbescu, tatăl lui Cirpian Porumbescu.

Toate bune și frumoase, numai că la întoarcere, la frontiera între Republica Moldova și Ucraina, o polițistă i-a comunicat că a fost declarat persona non-grata și că în următorii trei ani nu va mai putea să intre pe teritoriul Ucrainei, după cum consemnează portalul de limba română www.bucpress.eu.

Vasile Șoimaru a întrebat de ce, dar nu a primit niciun răspuns, fiind evident șocat de această veste. Mai ales că, așa cum spune el, de 17 ani de când merge în comunitățile românești din Ucraina, Ungaria, Serbia și Bulgaria, deci vecinele României, nu a pățit niciodată ceva asemănător cu ce trăiește acum.

Iată în continuare ce a scris Vasile Șoimaru pe pagina sa de socializare, sub titlul ”Despre Ucraina numai de bine sau deloc, dacă nu dorești să ajungi persona non grata?…”

”Acum trei zile am fost declarat persona non grata pe teritoriul țării vecine, Ucraina: aceasta-i unica surpriză de care am avut parte în viața mea și care s-a întâmplat la fix o lună și o zi după aneversarea de 70 de ani…

Sâmbătă, 1 iunie, țineam calea spre Boianul românesc din Ucraina, cel cântat de Eminescu în vestita sa Doină.

Am fost invitat de frații mei români-boinceni să particip, a doua zi, la sfințirea monumentului lui Iraclie Porumbescu, tatăl lui Ciprian Porumbescu, fost preot în acest sat.

Nimeni și nimic nu mă putea opri să merg la Boianul meu drag pe care nu l-am văzut de la sărbătorile de iarnă-2019…

În jurul orei 19.00 am ajuns cu bine în vama Moldo-Ucraineană, Criva-Mămăliga, unde spre bucuria mea nu exista aglomerația de altă dată.

Numai că în scurt timp mi-a căzut bucuria-n scârbă: polițista ucraineană de frontieră m-a anunțat că nu mi-i permisă trecerea frontierei pentru trei ani de zile, iar explicațiile mi le vor da organele competente dacă mă interesează…

Mai pe scurt am ajuns să fiu declarat PERSONA NON GRATA, pentru prima dată în cei 17 ani, de când mă țin de pelerinaje prin întreaga românime din jurul României de azi: de la poalele Alpilor și Marea Adriatică până la poalele Caucazului și Cotul Donului, de la Carpații Nordici până în Pind, Gramoștea, Sudul Albaniei și Constantinopol…

Acum stau și mă gândesc: după această rușine de care am avut eu parte în vama ucraineană Mămăliga a devenit oare țara vecină mai „SAMOSTIINAYA” și mai „NEZALEJNAIA” decât în perioadele de tristă faimă când au fost cedate rușinos cele trei regiuni, Crimeea, Donețkul și Luhanskul?…

Ajungând acasă și vizionând micul filmuleț-uriașa provocare numită "Războiul româno-ucrainean din 2022" mi-a devenit cu totul clar ce li se pregătește fraților noștri români din Ucraina, celor care mai luptă pentru limba lor maternă, pentru păstrarea școlilor în limba maternă, pentru învățământul românesc din Ucraina… Se pare că voi reveni la temă”.

Candidat SURPRIZA la prezidentiale! Nimeni nu se astepta la ASA CEVA...

Pagina 1 din 1