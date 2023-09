Patrick Mouratoglou se revoltă după suspendarea lui Halep: Nu are nicio noimă

Patrick Mouratoglou a vorbit despre suspendarea Simonei Halep. Antrenorul speră ca tribunalul TAS să vadă adevărul și să o scape pe jucătoarea de tenis de această suspendare fără noimă.

„Este mare păcat! Am stat acolo pe durata întregii audieri şi această decizie nu are nicio noimă pentru mine! Sunt şocat şi sper că TAS, care este un tribunal independent, spre deosebire de cel care tocmai a pronunţat această hotărâre , va vedea adevărul”, a comentat Mouratoglou la postarea Simonei Halep de pe Instagram .

După ce a aflat verdictul și Simona Halep a transmis un mesaj fanilor săi. Sportiva a declarat că nu este de acord cu decizia de suspendare pe o perioadă de patru ani și că este mai dezamăgită ca niciodată.

„Într-o decizie de 126 de pagini, tribunalul a admis ambele acuzaţii aduse de ITIA – un test de urină pozitiv pentru o substanţă interzisă şi o încălcare a Programului de Paşaport Biologic (ABP). Reprezentanţii mei şi cu mine am prezentat ITIA şi tribunalului dovezi convingătoare în sprijinul apărării mele şi am formulat mai multe întrebări legitime cu privire la concluziile la care s-a ajuns în legătură cu dosarul ABP.

Deşi sunt recunoscătoare să am în sfârşit un deznodământ in fata unui tribunal, după numeroase întârzieri nefondate şi cu sentimentul de a trăi în purgatoriu timp de peste un an. sunt şocată şi extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal”, a spus sportiva.