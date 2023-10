Pas cu pas, se întrunesc condițiile ieșirii din Istorie

Sursa foto: Arhiva EVZ

Hope is a good breakfast, but it is a bad supper” -Frances Bacon. La început, citind articolul în care un ”biolog-filosof” a constatat că noi oamenii nu avem, de fapt ”liber arbitru” am avot un mic șoc. Apoi cât am fumat un Camel fără filtru mi-am revenit. Explicația faptului că de la anumiți oameni, fie ei și filosofi, biologi, etc, avem așteptări, nu este absența ”liberului arbitru” ci aceea că noi suntem excesiv de proști. Iar cine crede că descoperim asta fiindcă ni s-a îmbogățit mintea și percepția, greșește. Vedem toate astea fiindcă nu mai vrem să ne mai prefacem că nu vedem faptele lor.