Pârtiile din Sinaia, închise din cauza vremii extreme. Este a doua zi

Pârtiile din Sinaia, închise din cauza vremii extreme. Este a doua zi
Din cuprinsul articolului

Domeniul schiabil al stațiunii Sinaia va rămâne închis și sâmbătă, pentru a doua zi consecutiv, din cauza vremii severe și a condițiilor dificile care afectează funcționarea instalațiilor de transport pe cablu, a anunțat Gondola Sinaia.

Pârtiile de schi din Sinaia rămân închise

Administratorii pârtiilor au precizat că, în aceste condiții, nu se vor vinde cartele de tip schi-pass, iar accesul pe pârtiile situate la altitudini mari este temporar suspendat.

Problemele au apărut ca urmare a temperaturilor extrem de scăzute și a viscolului din ultimele zile, care au dus la formarea unui strat gros de gheață pe bateriile de role și pe pilonii de susținere ai instalațiilor de transport pe cablu.

Această situație face imposibilă punerea în funcțiune a telescaunelor și a gondolei care leagă cota 1.400 de metri de cota 2.000, iar echipele tehnice lucrează în continuu pentru deblocarea echipamentelor.

Mesaj pentru schiori

Administratorii domeniului au transmis turiștilor un mesaj clar de siguranță: „Vă rugăm să nu coborâţi în Valea Soarelui sau Valea Dorului! Echipele de la telescaune mai au de lucru şi instalaţiile nu pornesc, deocamdată. Drumul de vară și toate variantele de la 2.000 la 1.400 sunt și ele închise.”

În acest moment, accesul pe pârtii este imposibil, iar schiorii trebuie să evite zonele închise până la remedierea situației tehnice.

În schimb, telecabina tronson 2, care urcă de la cota 1.400 la cota 2.000, este operațională pentru public, permițând urcarea turiștilor, însă fără posibilitatea de a schia în zona superioară. De asemenea, gondola Sinaia funcționează între cota 1.000 și cota 1.400, oferind acces în zona montană inferioară, în condiții de siguranță.

Când se va deschide domeniul schiabil

Și în ziua precedentă, pârtiile din Sinaia au rămas închise din aceleași motive. Administratorii au explicat că reluarea activității depinde de condițiile meteo și de îndepărtarea gheții de pe instalații, menținând accesul controlat pentru siguranța publicului și a personalului tehnic.

1
Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale