Partidul Neamul Românesc, pus pe fapte mari: „Eliberăm România de tot răul de până acum”

Partidul Neamul Românesc arată în comunicatul emis la redacţie că „în ultimele decenii România a parcurs un drum sinuos, plin de greșeli si inalte trădări cu repercusiuni greu de reparat pentru viitorul Neamului Românesc. Trebuie să ne reunim la nivel național și să apropiem declanșarea momentului unei confruntari decisive pentru a elibera România de tot raul acumulat.

Numai așa se poate salva țara de la distrucție și angajarea ei pe calea integrarii, dezvoltării si securitații intr-o globalizare recunoscută, unanim acceptată si benefică”, se mai arată în comunicatul formaţiunii politicie.

Şi continuă: „Suferința Neamului Românesc nu mai poate fi suportată, asa nu se mai poate continua. De aceea, este necesară opțiunea pentru confruntare pașnică, prin declanșarea acțiunilor convergente a tuturor fortelor nationale, conștiente si cu o viziune bine elaborată pentru viitorul european, care rămâne singura soluție necesară și posibilă.

Pentru aceasta invitam la dialog constructiv toate forțele naționale care veghează la binele Neamului Românesc, pentru a elabora cea mai bună soluție in vederea atingerii obiectivelor de salvare a României.

Sunt 10 teze pe baza cărora se poate acționa intrunit pentru salvarea României in actualul context dinamic și complex, cu multiple aspecte de beligeranta, bazat pe geopolitici ascunse in Declarații ale unor structuri internaționale consacrate (Agenda ONU-30) și constituite privat (Davos)”, mai spun cei din Partidul Neamul Românesc.

Eliminarea instabilității autorității constituționale

Partidul Neamul Românesc: Așa se face că procedurile de autoritate recunoscute și consacrate constituțional au devenit cu preponderență instabile şi deopotrivă vulnerabile, în interiorul lor cetățeanul român simțindu-se abandonat îşi duce existenţa într-o continuă incertitudine şi cu o acută percepție de insecuritate.

Stoparea continuării eșecurilor catastrofice. În ultimul deceniu eşecurile au fost succesive, manfestându-se catastrofic, atât în domeniul economic, dar mai ales în cel al domeniilor vitale ale societatii.

Lichidarea dezordinii instituționale: Dezordine instituţională, este abil întreţinută de grupuri de influenţă autohtone sau străine infiltrate în sfera puterii, cu obiectiv vădit îndreptat și interesat în acapararea pe mai departe a bogăţiilor și resurselor ţării.

Înlocuirea polarizarii societății cu armonizarea societala: Polarizarea societăţii a devenit și mai galopantă fiind evidentă prin tot mai multe categorii sociale care se descoperă marginalizate, in societatea noastră s-a descoperit trist și dureros abandonul autorităţilor față de reacţia fireasca a populației, de la reacţii individuale de tipul protestelor exhibiţioniste, până la sinucideri, de la diferite tipuri de grevă de avertizare haotica, până la revolte de stradă.

Poziție periferică a tarii, interes scăzut: Însăși țara a devenit pentru cetatean un interes periferic. Dar el vede că dincolo de ghetoul de margine al metropolei, unde ne situam, paradoxal, începe opulenţa, fiind izgonit până şi din conclavul mizeriei lui, ceea ce ii intareste si mai mult mânia și revolta.

Sistemul LORD

S-a ajuns în felul acesta ca cetateanul să refuze tot şi pe oricine. Dar Românul de azi nu este un alienat, el este numai un însingurat, dar bântuit de spaimele grijei zilei de mâine, produse prin propaganda. În ansamblu, Neamul Romanesc, nedreptăţit şi furat, tânjeşte după Lege, Ordine, Respect şi Demnitate (L.O.R.D.).

Eșecul clasei politice. Am luat act cu gravitate de criza sistemului politic actual, pe fondul căreia și-au făcut apariţia grupări politice si oligarhice periculoase, care sunt pe cale să impună, în nume propriu, controlul asupra instituţiilor statului de drept.

Evidentiem un grav atentat la principiile şi mecanismele democraţiei moderne, generând crearea unei rupturi ireparabile între masa societăţii şi reprezentanţii ei aleşi sau numiţi, instaurarea unei indiferenţe colective faţă de viaţa publică şi dispariţia spiritului de combativitate civică, practicarea sfidătoare a egoismului de grup şi pierderea, în cele din urmă, a încrederii în actul de dreptate socială.

Apărarea Naţională. Este o componentă vitală a Neamului Românesc şi reprezintă dreptul legitim al poporului român de a veghea cu mijloace proprii si ale NATO la pastrarea suveranităţii şi independenţei politice, unitatii şi integritatii teritoriale si ordinii de drept constituţionale.

În toate situaţiile precizam ca vom folosi cu prioritate mijloacele şi resursele avute la dispoziţie pentru soluţionarea nonmilitară a oricărei crize majore.

Componenta educaţională şi cultural-spirituală: Asigură realizarea continuităţii identităţii individuale şi colective, atât la nivelul comunităţilor cât şi la cel naţional, şi realizează transferul valorilor specifice fundamentale ale naţiunii române către generaţiile viitoare.

Provocările globalizarii vor fi tranşate în favoarea societăţilor care pun bazele dezvoltării personalităţii individului pe o largă cunoaştere ştiinţifică, o temeinică formare universală şi umanistă, pe o corectă înţelegere a fenomenelor religioase şi acceptarea premiselor de toleranţă conviviologică.

Sănătatea națiunii

In condițiile in care se atentează din exterior, in forme diverse asupra sanatații națiunii se impun luarea de masuri naționale pentru intărirea sistemului de securitate sanitară a populației si prin politici publice să refaca sistemul sanitar de la nivel local până la cel național pentru salvarea vitalitații Neamului Românesc.

Aşadar, este nevoie de un mare Proiect pentru Refondarea Societăţii Române care este obligaţia întregii Naţiuni. Suntem indreptațiți să chemăm pe toți Patrioții la această Mare Lucrare de Refondare a Societăţii Românilor, indreptațiți care prin voinţă proprie şi deplină libertate de conştiinţă, recunosc şi îşi însuşesc principiile fundamentale expuse mai sus şi înţeleg să se dedice realizării scopurilor şi obiectivelor sale prin asumare directă şi implicare categorică.

Este timpul ca adevăratele valori ale Neamului Românesc să se facă cunoscute prin vocea pertinentă şi de bun simţ a acelora care, cu demnitate şi discreţie, îşi asumă cu bărbăţie şi spirit de sacrificiu, marile răspunderi ale vremurilor viitoare, se arată în comunicatul Partidului Neamul Românesc.