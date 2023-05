Partidul lui Ilan Șor a câștigat. Curtea de Apel Comrat a validat mandatul de guvernator al autonomiei găgăuze pentru Evghenia Guţul

Începând de azi, Guţul este şi membră a Guvernului Republicii Moldova.

Prima reacţiei a Evgheniei Guţul

„Noi am reușit. Vă mulțumesc la toți că ați venit astăzi aici, în sala de judecată, v-am auzit, vreau să mulțumesc şi echipei mele”, a declarat Guţul protestatarilor care au aşteptat în faţa sediului instanţei de dimineaţă, cât a durat şedinţa de judecată.

Simpatizanţii Partidului Şor au scandat pe parcursul zilei în susţinerea Evgheniei Guţul, dar şi lozinci anti-guvernamentale: „Maia Sandu, ia-ţi mâinile de pe Găgăuzia”. După ce s-au săturat de proteste, manifestanţii au organizat o petrecere cu muzică şi dans.

Scandaluri şi acuzaţii de corupţie

Alegerile guvernatorului Găgăuziei au fost marcate de scandaluri de corupţie. După primul tur al alegerilor, mascaţii CNA şi procurorii Anticorupţie au descins de două ori la membrii staffului electoral al Partidului Şor, într-un dosar pentru coruperea alegătorilor.

A doua zi după turul doi al alegerilor, când Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei a declarat –o învingătoare pe candidatata Partidului Şor, oamenii legii au ridicat listele electorale şi procesele verbale de numărare a voturilor, pe motiv că în liste au fost incluse persoane decedate sau aflate în afara ţării. Documentele au fost restituite peste câteva zile, după ce ofiţerii de la CNA au făcut copii.

Cine este Evghenia Guţul

Candidata Partidului Șor, Evghenia Guțul, a câştigat cel de al doilea tur al alegerilor pentru funcția de bașcan al unităţii teritorial administrative Găgăuzia din Republica Moldova, depăşindu-l pe contracandidatul său, socialistul Grigori Uzun, cu patru la sută.

Potrivit datelor publicate de Comisia Electorală Centrală din regiune, Evghenia Guțul a obţinut 27.376 de voturi – 52,39%, devansându-l pe Grigori Uzun, care a fost votat de 24.913 de alegători, adică 47,61% din electorat. Diferența dintre cei doi este de 2.463 de voturi.

Despre Evghenia Guțul nu se cunosc prea multe. Este juristă de profesie și are 37 de ani, este căsătorită, are doi copii şi locuieşte în Chişinău.

În declaraţia de avere depusă la Comisia Electorală Central de la Comrat, candidata arată că a obținut în ultimii doi ani un venit din salariu de 4 243 de lei și 15 300 de lei indemnizație pentru creșterea copilului. Soțul său a avut în doi ani un venit de 140 de mii de lei. Evghenia Guțul arată că a primit o donație de 20 de mii de euro, iar unul dintre copiii săi a primit 5 mii de euro drept cadou cu ocazia zilei de naștere.

În pofida promovării active pe care i-a făcut-o Partidul Șor în perioada electorală, Evghenia Guţul nu a fost văzută nici la evenimentele publice, nici pe platformele de informare ale partidului, nu a fost publicată niciodată vreo informație referitoare la experienţa ei de muncă. Nu se știe ce funcții a ocupat ea până în prezent și unde și-a demonstrat capacitățile de conducere și administrare, necesare unei persoane care pretinde la funcția de conducere a unei regiuni.

Întrebată de jurnalişti despre donaţiile de mii de euro, Evghenia Guţul a răspuns: „Aceasta înseamnă să te căsătoreşti reuşit”.