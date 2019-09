N-am să vă vorbesc astăzi despre celebrul „filantrop” George Soros, nici despre nu mai puțin faimosul Harvey Weinstein, pe care circa 80 de femei îl acuză de viol și agresiune sexuală. Alături de acești doi susținători financiari ai cauzelor progresiste, Partidul Democrat din Statele Unite numără o sumedenie de scelerați cu acte în regulă.

Potrivit infowars.com, proeminentul donator democrat Ed Buck a fost recent arestat pe motiv că și-a transformat una dintre locuințe într-o „casă a drogurilor”. Acuzațiile la adresa sa au fost formulate după ce o a treia victimă a suferit o supradoză la domiciliul pe care îl are din West Hollywood săptămâna trecută. Din fericire, bărbatuk a scăpat cu viață și a putut povesti totul oamenilor legii .

Pornind de la acest caz, procurorii susțin că Buck este un prădător sexual în serie, care își alege victimele dintre bărbații de culoare fără adăpost și dependenți de droguri. Conform LA Times, procurorul Los Angeles County îl acuză pe Ed Buc că a injectat un bărbat în vârstă de 37 de ani cu o supradoză de metamfetamină pe 11 septembrie”.

„Din casa lui, într-o poziție de putere, Buck își manipulează victimele pentru a participa la fetișurile sale sexuale”, au scris procurorii în rechizitoriul trimis instanței. „Aceste fetișuri include furnizarea și administrarea unor doze periculoase mari de stupefiante victimelor sale”.

Nu este prima oară când Ed Buck este în atenția oamenilor legii pentru astfel de fapte. În 2017, în locuința sa a fost găsit cadavrul lui Gemmel Moore, un bărbat în vârstă de 26 de ani, Buck nu a suferit, însă, rigorile legii pentru că împotriva sa nu au fost găsite suficiente dovezi.

În ianuarie, un alt cadavru, al lui Timothy Dean, în vârstă de 55 de ani, a fost descoperit, de asemenea, lîn casa respectivă. De atunci, peste o duzină de persoane au depus plângeri susținând că au trecut prin experiențe similare și au solicitat arestarea lui Buck.

Ed Buck a avut de-a lungul anilor legături strânse cu mulți politicieni democrați, printre care Hillary Clinton, Barack Obama, Adam Schiff, Ted Lieu, primarul din Los Angeles, Eric Garcetti, și fostul guvernator Jerry Brown.

Nu este singurul caz în care un finanțator de seamă al democraților americani este acuzat că ar fi un prădător sexual. În noiembrie 2014, un proeminent donator al democraților, care sprijină financiar și asociațiile pro-avort și sau pentru drepturile homosexualilor, Terry Bean, a fost arestat și acuzat de abuzuri sexuale de gradul III care implică agresiuni împotriva mai multor minori. Breitbart News a raportat la acea vreme că „Bean are poze împreună cu Obama pe contul său de Flickr. De asemenea, are fotografii cu Michelle Obama, fostul președinte Bill Clinton și Nancy Pelosi. Potrivit publicațiilor locale, „Obama l-a numit pe Bean un„ mare prieten și susținător”. În 2012, președintele l-a primit pe Bean în Air Force One, iar când Obama a vizitat Oregonuk, Bean a avut onoarea de a-l saluta ce președinte atunci când cobora din avion“.

Cât privește faptele penale, Bean și iubitul său au fost acuzați că au abordat un băiat de 15 ani pe rețelele de socializare și l-au ademenit într-o cameră de hotel.

În cele din urmă, cu prețul a 220 000 de dolari, presupusa victimă a renunțat să mai depună mărturie și acuzațiile au fost abandonate. După acest episod, Bean, acum în vârstă de 70 de ani, a fost din nou inculpat pentru două acuzații de sodomie și un număr de abuzuri sexuale. „O a doua presupusă victimă minoră a lui Bean” a înaintat o acțiune civilă în care afirmă că donatorul democrat a abuzat-o sexual de trei ori când avea 17 ani”.

E imposibil să vorbim de prădătorii sexuali, care au donat de-a lungul vremurilor sume consistente Partidului Democrat, fără a aminti de răposatul Jeffrey Epstein. Deși mass media progresistă a încercat tot posibilul să-l lege pe Epstein de președintele Trump, adevărul este că democrații și organizațiile de stânga au profitat de dărnicia acestui scelerat acuzat că a abuzat zeci de minore. Epstein a donat mii de dolari democraților din 1990 până în 2018, potrivit OpenSecrets.org. Un număr total de 184.276 de dolari au fost donați democraților și organizațiilor de stânga, comparativ cu doar 18.250 de dolari oferiți republicanilor și grupurilor de dreapta.

Sunt, de altfel, de notorietate relațiile lui Epstein cu fostul președinte Bill Clinton. Fox News susține că Bill Clinton a călătorit de cel puțin 26 de ori la bordul avionului privat al lui Epstein, avion cunoscut sub numele„Lolita Express”. Clinton nu recunoaște decât un număr de patru călătorii. Ar trebui să-l credem, morala a fost întotdeauna punctul lui forte.

