Negocierile cu PMP au durat însă doar un minut, s-au încheiat cu o declaraţie a liderului formaţiunii Eugen Tomac, dezamăgit că propunerea pentru viitorul executiv va fi cea a unui guvern monocolor PNL.

Reprezentanți ALDE au deschis runda decisivă de negocieri cu premierul desemnat Ludovic Orban. Discuțiile s-au axat pe documentul prezentat săptămâna trecută de liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, mai precis pe 12 condiții de îndeplinit în schimbul susținerii Cabinetului Orban. La finalul întâlnirii, Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că s-a ajuns la un acord asupra solicitărilor ALDE, între care: menținerea cotei unice de impozitare, fără ordonanță de urgență în domeniul justiției și continuarea proiectelor majore din infrastructură.

„Fie că este vorba de formula guvernului, și anume, guvern monocolor, fie că este vorba despre zona economică, unde am convenit asupra necesității înființării unui fond de investiții, am discutat și astăzi am finalizat, erau mici retușuri pe care a trebuit să le facem”, a declarat Tăriceanu.

Nu la fel s-a întâmplat și după întâlnirea premierului desemnat, Ludovic Orban, cu reprezentanții PMP. Liderul partidului, Eugen Tomac, vizibil nemulțumit, a afirmat că premierul desemnat și-a schimbat poziția față de săptămâna trecută și dorește un guvern monocolor lliberal.

„Trebuie să merg să discut cu colegii mei parlamentari, în condițiile în care tot premierul desemnat ne-a informat că nu va da ordonanță de guvern pentru alegerea primarului în două tururi și nici nu va înființa un minister pentru relația cu Republica Moldova”, a spus Eugen Tomac.

