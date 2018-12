Partide mici, ambiții mari. Nou intrații în hora politică aspiră să joace la nivel înalt

Noile formațiuni care, mai ales în anii preelectorali, apar ca ciupercile după ploaie, nu au o strategie clar conturată, se bazează, mai degrabă, pe proverbul „pică pară mălăiață în gura lui nătăfleață”. Adică, așteaptă ca cei care, de regulă, votează partidele consacrate, să fie atât de nemulțumiți încât să pună ștampila pe un partid care promite cu talent. Inițiatorii unui partid nou se bazează, în cele mai multe cazuri, pe opiniile și susținerea celor din jur: familie, rude, prieteni. Cam cu atât și rămân atunci când numără voturile, dacă ajung să figureze pe buletine.





Sociologul Bruno Ștefan a făcut o analiză a fenomenului înfloririi mediului politic, mai ales că în această săptămână va da publicității rezultatele unui sondaj de opinie în care a inclus și partide care sunt recent înființate sau care doar au anunțat această intenție.

În ciuda entuziasmului promovat în spațiul public, unele partide și unii lideri au o notorietate atât de modestă încât se pot risipi la cea mai mică adiere de curent făcut de ușile a două formațiuni mari care se deschid și închid. Unii înființează aceste formațiuni pentru a avea o monedă de schimb deoarece au fost situații în care s-au pierdut sau câștigat alegerile la mai puțin de un procent.

Doi foști premieri și doi foști primari seduc în stânga și în dreapta

Victor Ponta, Dacian Cioloș, Marian Vanghelie și Neculai Onțanu sunt exemple de lideri care au fost capabili să atragă și seducă mulțimile, să treacă și de proba sticlei și a stâlpului. Potrivit lui Bruno Ștefan, Dacian Cioloș nu este înzestrat cu foarte multă charismă, nu are un partid înregistrat, dar face furori, este revelația electoratului de dreapta și asta îi face foarte nefericiți pe cei de la USR. Deoarece, potrivit sociologului și a rezultatelor sondajului, partidul lui Cioloș (nimeni nu știe numele partidului, dacă ar fi trecut în chestionare drept Mișcarea România Împreună ar fi ignorat total) reprezintă un real pericol pentru Uniunea Salvați România și are un real potențial să treacă pragul electoral. „USR are în teritoriu o structură fantastică și are și notorietate. Partidul lui Cioloș nu are nici una, nici alta și, totuși, crește. Cioloș ia de la USR, dar cred că sunt „condamnați” să facă o alianță, în ciuda opoziției venite din interiorul Uniunii. Pentru că lor nu le convine. Lui Cristian Ghinea nu i-ar plăcea deloc ca Dacian Cioloș să-i ia locul la europarlamentare. Totuși, eu cred că vor reuși o alianță fără a se canibaliza”, a explicat Ștefan Bruno pentru EVZ.

Potrivit acestuia, succesul partidului lui Cioloș se bazează pe un marketing preluat din comerț. „La Cioloș se lucrează ca în manualele de marketing. Așa cum toată lumea este interesată de noul șampon, noul detergent este interesată și de oameni noi în politică. Nu contează că sunt vechi, mesajul este foarte puternic”, a spus sociologul. Și el este surprins de această evoluție în condițiile în care, pe când se afla la guvernare „Cioloș a tras în jos partidul, practic a distrus PNL-ul”.

În ciuda organizării perfecte, USR a ajuns la stadiul în care nu mai crește. Deocamdată stagnează și depinde foarte mult de mișcările pe care le face Cioloș, care ar putea să determine o scădere a formațiunii consacrată de Nicușor Dan. Un alt lider pe care partidul l-a aruncat în anonimat.

