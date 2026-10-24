Relațiile diplomatice și de securitate dintre București și Paris rămân o prioritate pe agenda externă a României. Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a oferit detalii despre ultimele evoluții din cadrul cooperării bilaterale, în urma unei discuții purtate cu omologul său francez, Jean-Noel Barrot. Dialogul dintre cei doi oficiali s-a axat pe consolidarea Parteneriatului strategic, arhitectura de securitate de pe continent și provocările actuale din spațiul pontic, conform Mediafax.

Mărirea nivelului de coordonare între cele două țări este văzută ca un element esențial pentru stabilitatea întregii regiuni, mai ales în contextul geopolitic complex.

Șeful diplomației române a folosit platforma de comunicare X pentru a transmite concluziile schimbului de opinii avut cu ministrul francez de Externe. În cadrul mesajului său, oficialul de la București a evidențiat legătura strânsă dintre cele două națiuni și angajamentul ferm pentru protejarea valorilor și intereselor comune în Europa.

„Am avut un schimb de opinii cu ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noel Barrot. Am reafirmat soliditatea Parteneriatului nostru strategic și angajamentul nostru comun față de securitatea europeană”, a transmis ministrul român de Externe pe X.

Un punct esențial al discuției l-a reprezentat prezența militară a Franței pe teritoriul României și rolul activ pe care Parisul îl joacă în consolidarea posturii de apărare și descurajare pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Dan Neculăescu a exprimat aprecierea României pentru implicarea franceză în structurile NATO locale.

„Salut contribuția Franței în calitate de națiune-cadru a grupului tactic NATO din România, precum și disponibilitatea sa de a ne sprijini în acoperirea nevoilor concrete de capabilități în regiunea Mării Negre”, a scris Dan Neculăescu.

Pe lângă aspectele legate de capabilitățile militare și cooperarea directă, cei doi miniștri au analizat îndeaproape evoluțiile regionale din proximitatea granițelor României. Dinamicile de securitate din zona Mării Negre continuă să necesite o atenție sporită și o abordare coordonată la nivel aliat.

„De asemenea, am discutat despre evoluția contextului regional, subliniind importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euro-atlantică”, a mai transmis ministrul Afacerilor Externe.