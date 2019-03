Parlamentul European sub asaltul șoferilor. Și românii au protestat

Peste 300 de transportatori s-au strâns, miercuri, în fața Parlamentului Eurorean din Strasbourg pentru a protesta împotriva pachetului de mobilitate, în forma actuală. În discuție sunt trei regulamente pentru care s-a negociat mai bine de doi ani: detasarea conducatorilor auto, pauzele minime si perioadele de repaus zilnic si saptamanal si cabotajul.





„Sindicaliștii români au protestat alături de transportatorii din UE în cadrul unei acțiuni premergătoare alegerilor parlamentare europene, dorind astfel să atragă atenția asupra unor probleme grave cu care se confruntă transportatorii europeni și care ar trebui să fie în atenția viitorilor parlamentari europeni. Protestatarii români, și nu numai, vor un transport echitabil prin eliminarea dumpingului social și a competiției neloiale la nivel european, o lege echivalentă cu Jones Act din SUA(1920) și anume să se impună transportatorilor maritimi respectarea legislației europene privind condițiile de muncă și viață și la bordul navelor care nu au pavilionul țărilor uniunii europene. De asemenea, cer locuri de muncă pentru transportatorii europeni”, a declarat liderul SLN, Adrian Mihălcioiu, prezent la protest.

În cele din urmă, cu ajutorul protestatarilor, grupul de europarlamentari din țările baltice și est-europene și-a impus punctul de vedere în Parlamentul European: controversatul pachet de mobilitate a fost scos de la vot.

Europarlamentarul Maria Grapini s-a aflat printre protestari. Ea este membră a comisiei TRAN și o susținătoare a cauzei transportatorilor din țările estice, supuși discriminărilor. „Am fost și sunt alături de ei, le mulțumesc pentru încredere și pentru parteneriatul extraordinar creat. Am reusit să scoatem de la vot pachetul de mobilitate. Este o victorie si o dreptate făcută celor care ne-am luptat pentru respectarea regulamentelor Parlamentului European. Rapoartele se vor întoarce la Comisia TRAN, așa cum este firesc. E o zi mare, ce deschide o perspectivă firească și echitabilă pentru transportatorii est-europeni. Nu suntem două Europe, ci una, mare și unită!”, a declarat, de la Strasbourg, Maria Grapini.

Europarlamentara Renate Weber vorbește despre standardele duble și despre interesele electorale. „Pachetul de mobilitate, adica privind transportul rutier, este un foarte bun exemplu de standarde duble si rasuciri peste noapte. Pe scurt, invocand grija fata de conducatorii auto, unele state vor sa impuna un regim protectionist in favoartea propriilor companii de transport, distrugand transportatorii din statele aflate la granitele UE, ale caror tiruri si camioane trebuie sa traverseze de multe ori intreaga Europa. S-a negociat mai bine de doi ani, dar nu s-a ajuns la o intelegere. In discutie sunt trei regulamente: detasarea conducatorilor auto, pauzele minime si perioadele de repaus zilnic si saptamanal si privind cabotajul. Doua dintre aceste rapoarte au fost respinse de Comisia de Transport, iar conform regulilor de procedura acestea nu puteau fi supuse la vot in Plenul PE. Si totusi, Conferinta Presedintilor a votat ca intreg pachetul de trei sa ajunga in Plen. Evident, tarile din estul, nord-estul, dar si din sudul Europei, cele ale caror intreprinderi de transport ar fi scoase de pe piata, s-au coalizat pentru a impiedica votul. Aici e interesant de vazut cum negocierile politice i-au determinat pe unii dintre cei mai mari oponenti ai acestor masuri sa se schimbe. Nu stiu exact, doar banuiesc ce anume le-a fost oferit la schimb unor guverne central-europene, dar e jalnica atitudinea lor si a colegilor din acele tari, care s-au rasucit 180 grade si ne-au acuzat pe noi ca folosim mijloace de gherila pentru a impiedica votul. Eu personal, in discutiile publice, le-am explicat ca folosim mijloacele procedurale puse la dispozitie de Regulamentul de Functionare al Parlamentului European. Deocamdata, votul pe cele trei regulamente a fost amanat pentru saptamana viitoare. Cum fiecare vot conteaza, mobilizarea trebuie sa fie exemplara si delegatiile din statele care ar fi direct afectate sa voteze pentru interesele transportatorilor interni. Ce vor face eurodeputatii romani? Vor veni? Vor vota pentru romani sau se vor gudura pe langa nemti, austrieci, belgieni, olandezi si francezi in asteptarea unei batai amicale pe umar, votand in defavoarea romanilor?”, a scris Weber pe Facebook.

LIVE VIDEO Simona Halep-Qiang Wang se joaca ACUM. Pentru SEMIFINALE la Miami

Pagina 1 din 2 12