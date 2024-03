Politica Pariul Laviniei Șandru cu Robert Turcescu. „Popescu Piedone nu se va retrage”







Pariul Laviniei Șandru cu Robert Turcescu. Cine va câștiga pariul vom afla în data de 9 iunie. ”Cristian Popescu Piedone rămâne candidat până la capăt și va fi primarul general al Capitalei” a fost pariul pus de Lavinia Șandru, președinte al Institutului de Studii Social-Liberale cu jurnalistul Robert Turcescu în cadrul emisiunii ”Dezbaterile Metropolei” cu Radu Preda.

Pariul Laviniei Șandru cu Robert Turcescu

Robert Turcescu i-a propus Laviniei Șandru ca pariul să fie pe o sticlă de vin, numai că aceasta l-a refuzat pe motiv că nu bea, dar a venit cu ideea: pariu pe un tort cu vișine. Zis și făcut! Robert Turcescu face tortul. Rămâne acum doar să vină alegerile și luna iunie când se coc vișinele. ”Cel mai bun trebuie să câștige. Cristian Popescu Piedone nu se va retrage. Să fie foarte clar”, a mai declarat președintele Institutului de Studii Social-Liberale, Lavinia Șandru.

Cristian Popescu Piedone nu se va retrage

În sprijinul celor spuse de Lavinia Șandru, a venit și declarat lui Popescu Piedone care a declarat că nu se va retrage din cursa pentru fotoliul de primar general. „Eu nu mă retrag, repet nu mă retrag. Lupta mea e la baionetă”, a subliniat el, adăugând că ”nu am făcut jocul nimănui, mă vedeți pe mine vreo păpușă?”.

Cristian Popescu Piedone a mai spus că n-a făcut jocul nimărul și că nu va fi niciodată o marionetă. El a mai spus că Marcel Ciolacu este doar un șef, nu un lider și că i-a jignit pe toți votanții lui.

Nu vrea să fie o marionetă

„Cu asta dărâm și un mit, sau un zvon – faptul că Piedone se retrage. Nu, am respectat-o și o respect pe doamna Firea, din păcate au umilit-o. Cum să-mi zică mie azi, dacă era vreun blat între mine și Ciolacu... Eu nu mă retrag, repet nu mă retrag. Chiar dacă pe culuarele PSD-ului se retrage Piedone că gata am scăpat de Firea, ne-am făcut culaor. Nu am făcut jocul nimănui, ma vedeți pe mine vreo păpușă? Ascultam o melodie când eram mic - Cui i-e frică de baubau?. Aceste negocieri corecte la care am plecat eu social liberal, PPSL, am vrut să facem coaliție, au zis că cine-i Piedone. Iată că e rezultatul celor 30 de ani de administrație.

Aroganța și discursul pe care-l vedeți, în care subliminal se transmite celor pe care îi consideră inteligenți, dar îi consideră ei proști, pe cei mulți cărora le cerșește votul. M-a făcut prost. Despre mine poți să zici ce vrei, dar... OK, dacă mă consideri prost... Ciolacu n-a fost niciodată votat direct. Ciolacu este un șef, nu un lider. Șefii sunt vremelnici. I-a jignit pe toți votanții mei azi, prezenți și viitori. Îi mulțumesc pentru campania pe care mi-a făcut-o”, a mai spus el.