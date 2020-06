Și Macron a denunțat amestecul Turciei în Libia: „Consider astăzi că Turcia joacă în Libia un joc periculos și contravine tuturor angajamentelor sale (de neamestec, n. red.) luate la conferința de la Berlin.

Macron a denunțat și ineficiența NATO, din care Turcia face parte. Recent, potrivit Parisului, nave turcești au amenințat cu deschiderea focului asupra unei fregate franceze angajate într-o misiune NATO în Mediterana.

„Și când văd ce s-a întâmplat săptămâna trecută sub comandamentul NATO în largul Libiei, consider că este inacceptabil și fac trimitere la declarațiile mele de la sfârșitul anului trecut privind moartea cerebrală a NATO. Consider că este una din cele mai frumoase demonstrații posibile”.

Libia este în haos de la căderea regimului lui Muammar Gaddafi în 2011 după o revoltă populară și intervenția Franței lui Nicolas Sarkozy.

Din 2015, o luptă pentru putere opune GNA (Guvernul de Acord Naţional – n.red.), bazat la Tripoli și recunoscut de ONU, mareșalului Haftar, care susține că are legitimitate de la Parlamentul ales, cu baza în estul țării.

Haftar s-a lansat în recucerirea teritoriului anul trecut, dar recent a trebuit să se retragă în fața forțelor GNA susținute de Turcia.

Turcia acuză Franța că îl susține pe mareșalul Haftar și Parisul acuză Ankara că furnizează masiv arme GNA, încălcând embargoul Națiunilor Unite.

Avertisment al ONU

Ultimul lucru de care are nevoie Libia acum pe teritoriul ei sunt mai multe lupte, mobilizare, transfer de arme, de combatanți sau de mercenari”, a declarat luni ONU după amenințarea Egiptului că va interveni militar în această țară.

„Suntem alarmați de continuarea mobilizării militare în centrul Libiei, în special la Sirte” și de “toate încălcările flagrante ale embargoului pe arme”, a precizat purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, în conferința sa de presă zilnică.

Ca răspuns la întrebări, el a subliniat și importanța pentru ONU “ca niciuna din părți să nu facă ceva care să înrăutățească situația”.

În conflictul din Libia, Egiptul susține forțele mareșalului Khalifa Haftar.

Sâmbătă, președintele egiptean, Abdel Fattah al-Sissi, a avertizat că orice înaintare a forțelor pro-GNA spre Sirte (450 km est de Tripoli) ar putea duce la o intervenție “directă” a Egiptului. Duminică, GNA a apreciat că amenințările egiptene țin de o „declarație de război”. (Rador)