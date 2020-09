Părinte: Ce putem să facem? Să ținem copiii închiși în casă?

Monica Anisie: Nu îi ținem în casă. Din contră! Noi vrem să meargă la școală!

Părinte: Din punctul meu de vedere ca părinte și reacția Primăriei și a școlilor a venit foarte târziu.

Monica Anisie: Nu este adevărat!

Părinte: Nu este adevărat nimic! În ultima săptămâna se cumpără laptop.

Monica Anisie: Doamnă, ce ați zice de o altă situație care s-a întâmplat în alt stat, cu o seară înainte părinții au fost anunțați „de mâine nu mai aduceți copiii la școală”.

Dimineața ministrul ieșind și anunțând că mâine începe școala și seara toți părinții din statul respectiv au primit mesajul că amânăm începerea școlii.

În fiecare an, în fiecare unitate de învâțământ se stabilește un orar. Când vine partea aceasta de iarnă, are un program de iarnă. Ce se întâmplă, se micșorează ora. Deci are unitatea de învățământ libertatea toată de a micșora orele.

Cum se vor desfășura orele?!

„Este un raport preliminar… În 6116 de unităţi de învăţământ se aplică scenariul verde, 2711 scenariul galben şi 1011 unităţi de învățământ cu scenariul roşu, la acest moment. Fără acele judeţe pe care vi le-am comunicat şi în care nu s-a luat decizia la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a spus Monica Anisie, conform Antena3.

Întrebată de jurnalişti despre tabletele şcolare, ministrul a precizat că începând de mâine se va face distribuţia.

„De mâine, începe distribuţia, contractele au fost semnate. Operatorul economic care a câştigat licitaţia va transmite tabletele către județele respective”, a mai spus ministrul Educaţiei.

Ce prevede fiecare scenariu în parte:

Scenariul 1 VERDE

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 2 GALBEN

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Scenariul 3 ROŞU

Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online