Părinții consumatori de alcool transmit o grea moștenire copiilor. Studiu







Cercetătorii de la Texas A&M School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences (VMBS) au descoperit că părinții care se confruntă cu tulburări legate de consumul de alcool pot transmite copiilor lor simptome de îmbătrânire timpurie, care îi afectează până la vârsta adultă. Aceste efecte ale îmbătrânirii accelerate, inclusiv colesterol ridicat, probleme cardiace, artrită și demență precoce, pot fi transmise de la mamă sau de la tată în mod individual, dar se agravează atunci când ambii părinți au probleme cu abuzul de alcool, în special în cazul urmașilor de sex masculin.

Consecințele consumului de alcool asupra copiilor

Dr. Michael Golding, profesor în cadrul Departamentului de Fiziologie și Farmacologie Veterinară al VMBS, a declarat că copiii care cresc în case în care există abuz de alcool sunt mai predispuși la îmbolnăvire. El a spus că aceștia moștenesc disfuncții ale mitocondriilor lor ca urmare a abuzului de substanțe al părinților lor, ceea ce îi determină să prezinte semne timpurii de boală legate de vârstă atunci când sunt încă considerați tineri, de obicei la 40 de ani.

Pe măsură ce îmbătrânesc, adulții dezvoltă o afecțiune biologică numită senescență, care apare atunci când celulele încetinesc și nu se mai divid, limitând capacitatea organismului de a înlocui celulele deteriorate. Consumul excesiv de alcool poate provoca apariția timpurie a senescenței la adulți. Golding și echipa sa au folosit un model de șoarece pentru a descoperi că senescența este, de asemenea, una dintre simptomele îmbătrânirii timpurii pe care urmașii o pot moșteni de la părinții care consumă zilnic alcool până la limita legală sau mai mult.

Inversarea îmbătrânirii

Laboratorul lui Golding se concentrează pe relația biologică dintre consumul de alcool al părinților și dezvoltarea copilului, dezvăluind că tații pot contribui la apariția sindromului alcoolismului fetal (FAS) la copii, care le poate influența „durata de viață”. Studiul sugerează, de asemenea, că părinții pot transmite copiilor lor beneficiile unui stil de viață sănătos, deoarece alegerile în materie de stil de viață sănătos se extind de la o generație la alta, ceea ce face ca eforturile de a inversa îmbătrânirea prin lucruri precum dieta și exercițiile fizice să fie benefice pentru generațiile viitoare.

În concluzie, descoperirea legăturii dintre consumul de alcool al părinților și sănătatea copiilor subliniază importanța abordării acestor aspecte pentru a îmbunătăți starea generală de sănătate a copiilor, scrie medicalxpress.com.