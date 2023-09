Părintele Simeon Zaharia de la Mănăstirea Sihăstria a murit la 95 de ani. A fost unul dintre cei mai iubiți duhovnici

Părintele Simeon Zaharia de la Mănăstirea Sihăstria a murit. Ieroschimonahul Simeon Zaharia de la Mănăstirea Sihăstria, în vârstă de 95 de ani, a trecut sâmbătă la Domnul, anunță așezământul din Neamț.

Părintele Simeon a fost unul dintre cei mai iubiți duhovnici ai renumitei mănăstiri Sihăstria, unde au slujit și părinții Ilie Cleopa și Paisie Olaru.

Ieroschimonahul Simeon Zaharia s-a născut la 16 martie 1928, în comuna Mogoșești, județul Iași, din părinţii Iancu şi Rozalia. La 18 februarie 1954, pe când avea 26 ani, a intrat în Mănăstirea Sihăstria. A fost călugărit la 5 iunie 1955, cu numele de Serapion, și unde a urmat Școala monahală între anii 1954-1956.

La 16 mai 1956 a fost trimis la Mănăstirea Putna, împreună cu alți 14 părinți din Sihăstria și cu încă șapte din Mănăstirea Slatina, printre care și părintele Cleopa Ilie. Scopul vizat de autorități era revigorarea vieții monahale de acolo. La 8 iulie 1956 este hirotonit diacon de către PS Teofil Herineanu al Romanului, la Secuieni, lângă Roman. La 22 iulie 1956 este hirotonit ieromonah la Catedrala Episcopală din Roman, de către același episcop.

Între mai 1956-iulie 1960 și iulie 1963-februarie 1977 a stat ca viețuitor la Mănăstirea Putna. Aici, în anul 1977 a fost hirotesit protosinghel de către PS Adrian Hrițcu. Între iulie 1960 și iulie 1963 a stat ca muncitor la Sihăstria, ca urmare a decretului 410/1959. Între martie 1977 și octombrie 1992 a fost viețuitor 7 ani la Schitul Prodromu și 8 ani la Schitul Lacu, ambele în Sfântul Munte Athos. A avut ascultările principale de preot slujitor, eclesiarh și duhovnic.

În luna octombrie 2000 a fost tuns în schima mare cu numele Simeon, de către Ieroschim. Dionisie Ignat de la Schitul Colciu, Muntele Athos. În anul 2009 s-a retras la liniște la Schitul Înălțarea Sfintei Cruci – Poiana lui Ioan, dependent de Mănăstirea Sihăstria. În anul 2020 a revenit la Sihăstria.

Sfânta Liturghie din ziua înmormântării va fi oficiată marți, la Mănăstirea Sihăstria, de către Mitropolitul Teofan, începând cu ora 07:30. Slujba înmormântării va începe la ora 09:30.

În discursurile sale, părintele era un aprig apărător al credinței ortodoxe. Cu câțiva ani înainte de trecerea la Domnul, avertiza creștinii că vin vremuri grele. Doar rugăciunea le poate domoli, spunea părintele Simeon.

„Măi creștini, rugați-vă, că or să vie mari necazuri pe oameni. Oamenii nu se mai roagă lui Dumnezeu. O să vedeți dumneavoastră, cuvintele mele nu sunt mincinoase. Nu scăpăm, nu scăpăm ușor, căci cu Dumnezeu nu ne jucăm. Doar n-o să trăiți cât munții. Da, acuma sunteți tineri, sunteți… Dar să vedeți când veți ajunge bătrâni! Dacă veți mai ajunge bătrâni… Moartea nu-i jucărie. Părăsim lumea asta pentru totdeauna și intrăm într-o lume a veșniciei. [Nu știe ce va face Dumnezeu cu el]. Dar știu că am să răspund înaintea Lui de faptele și de cuvintele și chiar și de gândurile mele! Nădăjduiesc și eu… da… Nu am siguranță. Dar am nădejde să rămân cu El în veci”.