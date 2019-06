Omagiu pentru Părintele Iustin, cel cunoscut ca „Mărturisitorul”. Cei mai importanți oameni din BOR se alătură

Muzeul Unirii din Iași va găzdui vineri, 14 iunie, începând cu ora 13.00, lansarea albumului „Duhovnicul - 100 de ani cu Părintele Justin. 100 de portrete de Cristina Nichituş Roncea”. Evenimentul va avea loc în cadrul conferinței omagiale intitulată „Moștenirea Părintelui Justin”, organizată la pomenirea a șase ani de la trecerea la veșnicie a Părintelui Justin Pârvu, informează Doxologia.





„Moștenirea Părintelui Justin Pârvu” – conferință omagială și lansare de carte la Muzeul Unirii din IașiVor lua cuvântul scriitoarea Magda Ursache, Maica Justina Bujor, stareța Mănăstirii Paltin, Arhimandritul Hariton Negrea, starețul Mănăstirii Petru Vodă, ascetul Marin Răducă, fost deținut politic și, nu în cele din urmă, Cristina Nichituş Roncea, autoarea volumului. Întâlnirea va fi moderată de către dr. Corneliu Ciucanu, istoric de la Centrul de Istorie și Civilizație Europeană (Academia Română – filiala Iași), transmite sursa citată.

Albumul omagial, lansat și în cadrul Salonului de carte „Bookfest”, cuprinde, alături de fotografii, pastorale ale Părintelui Justin și evocări ale Părintelui Patriarh Daniel, IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, PS Calinic Botoșăneanul și ale unor apropiați ai marelui duhovnic, precum Maica Justina Bujor, Starețul Arh. Hariton Negrea și Monahul Filotheu Bălan, fost secretar personal al Părintelui Justin. Prezent la lansarea de la Bookfest, profesorul Ilie Bădescu a afirmat că "este un Album scris cu lumină. Este lumina necreată!". Sâmbătă, la Mănăstirea Petru Vodă, urmează să aibă loc parastasul de șase ani al vrednicului de pomenire Părinte Justin, înainte văzător și făcător de minuni chiar și după plecarea sa la Domnul, conform mărturiilor credincioșilor atestate și de evlavia populară care crește an cu an. Conferința se desfășoară sub îndemnul Părintelui Justin, "Unitate, Pocăință, Ascultare, Rugăciune!".

