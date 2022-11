Parchetul general ucrainean, anunț despre atrocitățile ruşilor. Au fost descoperite „patru locuri” de tortură, în patru clădiri, la Herson. Video

Parchetul ucrainean a anunţat luni că a descoperit „patru locuri” de tortură folosite de ruşi la Herson pe timpul celor opt luni de ocupaţie a acestui oraş din sudul Ucrainei, până la preluarea controlului trupelor ucrainene, la 11 noiembrie, iar oraşul anchetează, la zece zile de la eliberarea oraşului cu privire la posibile crime de război comise de ruşi în această perioadă a ocupaţiei

Cele patru locații erau centre de arest preventiv, un departament de poliție și o clădire de birouri, iar persoanele reținute în aceste locații au fost supuse atât torturii fizice, cât și psihologice.

„La Herson, procurorii continuă să stabilească crimele făcute de armata din Rusia: locuri de tortură au fost stabilite în patru clădiri”, anunţă într-o postare pe Telegram parchetul ucrainean.

Kievul a denunţat în mai multe rânduri de la eliberarea oraşului, „crime de război” şi „atrocităţi” ruseşti în această regiune ucraineană.

Poliția a confiscat părți de bastoane de cauciuc, o bâtă de lemn, un dispozitiv de electrocutare și gloanțe în pereți. În ultimele zile, Kievul a acuzat forțele Moscovei de comiterea unor abuzuri oribile.

În declarația de luni se precizează că ofițerii ucraineni continuă să adune dovezi a ceea ce ei numesc crime comise de armata rusă. Rusia a negat în mod repetat că a comis atrocități în timpul războiului.

Potrivit parchetului, anchetatori ucraineni s-au dus în ”patru” imobile, în ”centre de detenţie provizorie” – de dinainte de război -, ”în care, la cucerirea oraşului., ocupaţii au deţinut în mod ilegal persoane şi le-au tortural în mod brutal”.

In liberated Kherson, law enforcement officers discovered new torture chambers. They found so-called IDs of the occupation police representatives, parts of rubber batons, an apparatus used to torture civilians with electricity, bullets from the walls etc. – Ukrainska Pravda. pic.twitter.com/TkHhn0pRR9

— UkraineWorld (@ukraine_world) November 21, 2022