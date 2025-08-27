Social Paradoxul moldovenesc. La Chișinău, un hotel Ibis costă mai mult decât la Frankfurt sau București







Republica Moldova. La Chișinău, o noapte la hotelul Ibis ajunge să coste 144 de euro, de peste două ori mai mult decât la Frankfurt și aproape dublu față de București. Un internaut a numit situația „un paradox economic de manual”, arătând că în cea mai săracă țară din Europa, un hotel de tip „economy” a ajuns mai scump decât în marile capitale europene.

„București: 72 €/noapte. Frankfurt: 62 €/noapte. Chișinău: 144 €/noapte. Da, ați citit bine”, scrie internautul Vlad Durnea pe rețelele sociale.

El povestește că alege frecvent hotelurile Ibis atunci când are escale prin aeroporturile europene, deoarece știe exact ce primește. Check-in rapid, mic dejun decent și distanță mică față de terminal. Internautul a numit acest lucru un fel de fast food al hotelurilor.

Potrivit lui, diferențele de preț se explică prin nivelul concurenței și al ofertei disponibile.

„La Frankfurt concurența e uriașă, hoteluri peste hoteluri. La București, piața e densă și există presiune pe prețuri, iar la Chișinău exista un singur Ibis recent deschis și câteva alte lanțuri internaționale (Radisson, Courtyard). Și când oferta e atât de mică, iar cererea mare, prețul sare de parcă am fi pe Riviera Franceză”, notează Durnea.

Internautul mai subliniază că Chișinăul trece printr-o criză acută de hoteluri.

„Orașul primește tot mai mulți vizitatori, însă infrastructura hotelieră internațională poate fi numărată pe degete. Rezultatul este un paradox economic. Venituri mici la nivel național, dar prețuri mari la cazare”, a mai adăugat Durnea.

Durnea a mai punctat că partea comică e că la venitul mediu pe cap de locuitor, Republica Moldova e de 2,5 ori sub România și de vreo 4 ori sub Germania.

„La prețuri la Ibis suntem campioni europeni! Republica Moldova a reușit performanța să vândă economy hotel la preț de lux. Este un semn clar că există loc uriaș pentru industria hotelieră. Trebuiesc create oportunități, investiții locale și noi lanțuri internaționale. Data viitoare când veniți la Chișinău luați portofelul gros, că la noi, sărăcia e scumpă la fel ca și somnul”, încheie Vlad Durnea.