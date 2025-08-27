Social

Paradoxul moldovenesc. La Chișinău, un hotel Ibis costă mai mult decât la Frankfurt sau București

Paradoxul moldovenesc. La Chișinău, un hotel Ibis costă mai mult decât la Frankfurt sau BucureștiSursa foto: Primăria Chișinău
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. La Chișinău, o noapte la hotelul Ibis ajunge să coste 144 de euro, de peste două ori mai mult decât la Frankfurt și aproape dublu față de București. Un internaut a numit situația „un paradox economic de manual”, arătând că în cea mai săracă țară din Europa, un hotel de tip „economy” a ajuns mai scump decât în marile capitale europene.

„București: 72 €/noapte. Frankfurt: 62 €/noapte. Chișinău: 144 €/noapte. Da, ați citit bine”, scrie internautul Vlad Durnea pe rețelele sociale.

El povestește că alege frecvent hotelurile Ibis atunci când are escale prin aeroporturile europene, deoarece știe exact ce primește. Check-in rapid, mic dejun decent și distanță mică față de terminal. Internautul a numit acest lucru un fel de fast food al hotelurilor.

București

Sursă foto: Pixabay.com

Oferta mică, cerere mare

Potrivit lui, diferențele de preț se explică prin nivelul concurenței și al ofertei disponibile.

Bărbați instruiți în tabere de gherilă din străinătate pentru a provoca dezordini, reținuți în Republica Moldova
Bărbați instruiți în tabere de gherilă din străinătate pentru a provoca dezordini, reținuți în Republica Moldova
Bătălia pentru șefia SRI și SIE. Lista lui Nicușor Dan. De ce au dispărut Dacian Cioloș și Alina Mungiu Pippidi
Bătălia pentru șefia SRI și SIE. Lista lui Nicușor Dan. De ce au dispărut Dacian Cioloș și Alina Mungiu Pippidi

„La Frankfurt concurența e uriașă, hoteluri peste hoteluri. La București, piața e densă și există presiune pe prețuri, iar la Chișinău exista un singur Ibis recent deschis și câteva alte lanțuri internaționale (Radisson, Courtyard). Și când oferta e atât de mică, iar cererea mare, prețul sare de parcă am fi pe Riviera Franceză”, notează Durnea.

Internautul mai subliniază că Chișinăul trece printr-o criză acută de hoteluri.

„Orașul primește tot mai mulți vizitatori, însă infrastructura hotelieră internațională poate fi numărată pe degete. Rezultatul este un paradox economic. Venituri mici la nivel național, dar prețuri mari la cazare”, a mai adăugat Durnea.

Sărăcie scumpă

Durnea a mai punctat că partea comică e că la venitul mediu pe cap de locuitor, Republica Moldova e de 2,5 ori sub România și de vreo 4 ori sub Germania.

Prețul apartamentelor în Frankfurt pornește de la 120.000 de euro. Sursa foto: Dreamstime

Sursa foto: Arhiva EVZ

„La prețuri la Ibis suntem campioni europeni! Republica Moldova a reușit performanța să vândă economy hotel la preț de lux. Este un semn clar că există loc uriaș pentru industria hotelieră. Trebuiesc create oportunități, investiții locale și noi lanțuri internaționale. Data viitoare când veniți la Chișinău luați portofelul gros, că la noi, sărăcia e scumpă la fel ca și somnul”, încheie Vlad Durnea.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:21 - Paradoxul moldovenesc. La Chișinău, un hotel Ibis costă mai mult decât la Frankfurt sau București
09:11 - Trimisul special al SUA se va întâlni cu reprezentanţii Ucrainei în această săptămână
08:59 - Cea mai ușoară rețetă de plăcintă cu mere Un deliciu care te trimite cu gândul la copilărie
08:46 - Câți bani a produs „Insula Iubirii”. Emisiunea a fost lider de audiență
08:36 - Bărbați instruiți în tabere de gherilă din străinătate pentru a provoca dezordini, reținuți în Republica Moldova
08:25 - Bătălia pentru șefia SRI și SIE. Lista lui Nicușor Dan. De ce au dispărut Dacian Cioloș și Alina Mungiu Pippidi

Proiecte speciale