Pelicula The Two Popes (Ce doi Papi) a fost lansată pe rețeaua Netflix în decembrie, bucurându-se de elogiile progresiștilor. Filmul ilustrează un episod ficțional dintre cardinalul Bergoglio (actualul Papă Fracisc), care vine, chipurile, la Vatican pentru a-și prezenta demisia Papei Benedict XVI.

În cele două roluri sunt doi mari actori englezi: Jonathan Pryce (Bergoglio) și Anthony Hopkins (Benedict). Primul este nominalizat pentru Oscarurile din acest an la premiul pentru cel mai bun rol masculin principal, al doilea, pentru cel mai bun rol secundar.

Filmul a obținut și o a treia nominalizare, la categoria Cel mai bun scenariu adaptat. Scenariul a fost realizat de Anthony McCarten după propria sa piesă, The Pope.

Printre scenariile precedente ale lui McCarten se află filmele biografice The Theory of Everything (2014), Darkest Hour (2017) și Bohemian Rhapsody (2018), toate câștigând Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol principal.

The Two Popes este regizat de Fernando Meirelles, un brazilian care a realizat și City of God (2002), pentru care a primit un Oscar.

Fost catolic, în prezent agnostic declarat, Meirelles afirmă că are mari așteptări de la Papa Francisc pentru a reforma Biserica Catolică, însă se teme că nu vor avea loc schimbări în învățăturile Bisericii privind avorturile.

În decembrie, el declara că „munca pe care Papa Francisc o face în Biserică a fost foarte important pentru a schimba multe lucruri care trebuiau să se schimbe cu certitudine. Dacă ar depinde numai de el, cred că s-ar fi petrecut mult mai multe schimbări.”

The Two Popes s-a bucurat de elogii din partea admiratorilor liberali ai Papei Francisc.

Părintele James Martin, un activist pro-LGBT, a scris pe rețelele sociale că filmul este „magnific scris și jucat” și este o „reprezentare sensibilă și nuanțată a celor doi pontifi”.

Pr. Martin, care este un sprijinitor al homosexualității în Biserica Catolică, a fost primit recent de Papa Francisc la Vatican pentru o întâlnire privată de o jumătate de oră.

Însă pelicula are parte și de numeroase recenzii negative din partea cercurilor catolice. În influenta revistă First Things, John Waters face o analiză acidă a filmului. Despre portretele făcute celor doi Papi el spune: „Acești doi bărbați nu seamănă deloc cu cei din realitate, pe care ar trebui să-i întruchipeze. Acesta este motivul fundamental pentru care The Two Popes este un film periculos și mincinos.”

O recenzie a Catholic News Service, citată de LifeSiteNews, arată că este vorba de o poveste „sclipitoare dar foarte speculativă a unor evenimente așa-zis reale” prin care scenaristul Mc Carten și regizorul Meirelles „în mod neinspirat încearcă să-l laude pe Papa Francisc și să-l denigreze pe Papa Benedict. Ei merg până acolo încât introduc o secvență în care două persoanel îl numesc pe pontiful emerit (Benedict) Nazist.”

National Review scrie că The Two Popes este „o fantezie construită pe minciuni”.

Anunțul nominalizărilor la Oscar pentru The Two Popes are loc simultan cu apariția unei cărți scrise de Papa Benedict XVI împreună cu Cardinalul Robert Sarah, intitulată „Din adâncul inimilor noastre”, care oferă o meditație despre valoarea celibatului în preoțieîn cadrul Bisericii Catolice.

În luna octombrie anul trecut, cu ocazia Sinodului Amazonian de la Roma, a fost formulată propunerea de a se hirotoni ca preoți bărbați căsătoriți, ca măsură pentru a surmonta penuria de doritori de preoție în zona Americii de Sud.

Papa Francisc a anunțat că studiază această propunere.

