Papa Francisc s-a întâlnit cu Emmanuel Macron la Vatican

Audiența privată de aproape o oră a fost a treia a Papei Francisc cu Macron de când a devenit pontif. Niciuna dintre părți nu a făcut publice detalii despre discuțiile lor. Macron a vorbit la o conferință la Roma despre necesitatea ca Ucraina să decidă momentul și termenii în privința păcii cu Rusia.

Papa Francisc va merge marți la Colosseum pentru a ține un discurs la același for, o conferință centrată pe nevoia de pace, fiind organizat de o organizație caritabilă catolică din apropierea Vaticanului. La Vatican, Emmanuel Macron a fost însoțit și de soția sa, Brigitte. Nu au lipsit discuțiile despre războiul din Ucraina.

„Eu am depus toate eforturile pentru a dialoga cu președintele Putin, dar eu nu am niciun răspuns despre cum am ajuns în acest punct. În fiecare zi mi-am pus această întrebare: cum am intrat în acest tunel?”. „În acest moment se vorbește numai despre” victorie” și „înfrângere”, a spus Macron. „Din acest motiv am venit azi aici, deoarece a vorbi despre pace azi, poate rezulta insuportabil pentru cei care luptă pentru propria libertate. Și poate unii se gândesc la trădare”. Însă, „să nu lăsăm ca pacea să fie capturată de puterea rusă”, a afirmat președintele francez. „Pacea este posibilă, este aceea pe care o vor decide ucrainenii și care va respecta drepturile poporului suveran”.