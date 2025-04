Papa Francisc, recunoscător echipei medicale care i-a salvat viața. Mesaj emoționant transmis de liderul de la Vatican

Papa Francisc le-a mulțumit, miercuri, în timpul unei întâlniri la Vatican, membrilor echipei medicale care i-au salvat viața în cele cinci săptămâni de spitalizare, când a fost internat în stare gravă cu diagnosticul de dublă pneumonie, conform Reuters.

Papa, în vârstă de 88 de ani, are tot mai multe apariții publice în timpul recuperării de după cea mai gravă criză de sănătate pe care a avut-o în cei 12 ani de pontificat. Papa Francisc s-a întâlnit, miercuri dimineața, cu aproximativ 70 de medici și membri ai personalului medical de la Spitalul Gemelli din Roma, unde a fost internat timp de 38 de zile. Acesta a fost întâmpiat la sosire, în scaunul cu rotile, de aplauzele celor prezenți.

Întâlnirea a avut loc într-o anexă a Sălii Paul al VI-lea, unde, de obicei, se organizează audiențele generale papale de miercuri, care au fost suspendate din cauza spitalizării Suveranului Pontif la sfârșitul lunii februarie.

„Vă mulţumesc pentru serviciile voastre la spital, de foarte bună calitate. Continuaţi aşa!”, le-a transmis suveranul pontif, cu o voce răgușită.

Suveranul pontif a vorbit încet, însă nu a nevoie de oxigen suplimentar pentru a respira.

Less than a month after being discharged, Pope Francis welcomed the community of Gemelli Hospital to the Vatican, where he spent 38 days receiving treatment for pneumonia. With gratitude and his trademark good humor, he said: "When women are in charge, things work!" pic.twitter.com/RTj5mbxaQE

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) April 16, 2025