„Astăzi, Biserica sărbătorește Ziua Internaționale a Migranților și Refugiaților”, le-a spus Papa pelerinilor strânși duminică în Piața Sfântul Petru de la Vatican.

„Îi salut pe refugiații și migranții prezenți în Piață în jurul monumentul «Îngerii surprinși» pe care l-am binecuvântat anul trecut.”

Papa a afirmat că anul acesta a dedicat mesajul pe care l-a pregătit „celor deplasați din țările lor, care sunt obligați să fugă, așa cum acest lucru i s-a petrecut și lui Iisus și Familiei Sale”.

„Toate gândurile noastre și rugăciunea noastră se îndreaptă către ei și către cei care îi sprijină”, a mai spus Pontiful.

Papa Francisc i-a comparat adesea pe migranți cu Iisus Hristos, afirmând că primirea rece de care Mântuitorul a avut parte la venirea Sa pe lume este asemănătoare cu cea rezervată imigranților și refugiaților.

„Iisus cunoaște bine durerea de a nu fi primit”, afirma Papa într-un mesaj pe Twitter din 2018, cu ocazia Zilei Internaționale a Migranților. „Inimile noastre nu trebuie să fie închise așa cum erau casele din Betleem.”

Jesus knows well the pain of not being welcomed. May our hearts not be closed as were the houses in Bethlehem. #Internationalmigrantsday

— Pope Francis (@Pontifex) December 18, 2018