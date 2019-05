Dan Negru, mesaj furibund pentru internauți. Vizita Papei, mărul discordiei pe rețele sociale

Vizită Papa în România. Dan Negru, celebrul prezentator de la Antena 3, a pus tunurile pe „semenii săi care protestează împotriva Papei”.





„Pentru că nu mi-am ascuns niciodată public credință creștină am curajul sa le spun semenilor mei care protestează împotriva Papei că totuși Unirea cu Roma (greco-catolicismul) a adus Europa aici !

Că scrierea latină de azi a apărut in bisericile unite din Transilvania și apoi in celelate provincii românești! Că Școala Ardeleană a pornit din interiorul Bisericii Române Unite cu Roma. Și că fără Unirea cu Roma azi încă eram sclavii greco-rusismului cu scriere slavonă! Ați citit acest text scris in alfabet latin și nu intr-unul chirilic”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Suveranul Pontif a aterizat astăzi pe Aeroportul „Henri Coandă”, unde a fost primit de președintele Klaus Iohannis. În prezent, se îndreaptă către Palatul Patriarhiei, unde va avea o întâlnire privată cu Patriarhul BOR, Daniel. După 20 de ani de când Papa Ioan Paul al II-lea a sărutat pământul țării noastre, un alt papă ne vizitează țara.

„Mă bucur să mă aflu în frumoasă dumneavoastră ţară, la 20 de ani de la vizită Sfântului Ioan Paul al ÎI-lea, în momentul în care România, pentru prima dată de când face parte din Uniunea Europeană, deţine în acest semestru Preşedinţia Consiliului UE. Momentul acesta este potrivit pentru a avea o privire de ansamblu asupra celor 30 de ani de când România s-a eliberat de un regim care oprimă libertatea civilă şi religioasă şi o izola de celelalte ţări europene şi care, pe lângă această, dusese la stagnarea economiei şi la epuizarea forţelor sale creatoare.

În acest timp, România s-a angajat într-un proiect democratic, printr-un pluralism al forţelor politice şi sociale şi prin dialogul între acestea, având drept scop recunoaşterea esenţială a libertăţii religioase şi integrarea deplină a ţării în contextul internaţional mai larg.

Se impune să recunoaştem că, în ciuda numeroaselor dificultăţi şi lipsuri, România a făcut mulţi paşi înainte pe acest drum, inclusiv în mijlocul unor mari dificultăți și lipsuri: voința de a progresa în diferitele sectoare ale vieții sociale, civile și științifice a descătușat multe energii și inventivitate, a eliberat numeroase forțe creatoare altădată ținută captive și a dat un nou avânt multor inițiative împingând țara spre secolul 21.

Va încurajez să continuați muncă de consolidare a structurilor și instituțiilor necesare nu numai pentru a răspunde aspirațiilor legitime ale cetățenilor, dar și pentru a stimula și a crea condițiile pentru că poporul vostru să își manifeste întreg potențialul și ingeniozitatea de care știm că este capabil.

Trebuie să recunoaștem în același timp că transformările generate de deschiderea spre o nouă era au adus cu sine odată cu beneficiile și apariția unor inevitabile obstacole de depășit și a unor consecințe nu întotdeauna ușor de rezolvat pentru a păstra stabilitatea socială și pentru bună administrare a teritoriului”, a declarat Papa Francisc la Cotroceni.

