Social Panică în Portul Constanța. Un doc plutitor s-a scufundat în apa Mării Negre







Un doc plutitor s-a scufundat în Portul Constanţa. Pe suprafața acestuia urma să fie reparată o navă pentru cercetări marine. De asemenea, pe ambarcațiunea respectivă se aflau și opt muncitori, însă cu toții au reușit să se salveze la timp.

Doc plutitor, scufundat în Portul Constanța

Docul plutitor era deținut de o companie privată care se ocupă de reparațiile navelor. Nava „Mare Negrum” urma

să fie reparată pe acesta, însă muncitorii nu au mai apucat să efectueze lucrarea. Ambarcațiunea respectivă aparține Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie Marină.

Nava „Mare Negrum” este singura pe care România o deține, fiind destinată struct cercetării marine. Aceasta nu a fost avariată în urma incidentului.

Traficul maritim nu a fost afectat

Autoritatea Navală a comunicat că traficul maritim se desfășoară în mod obișnuit. În schimb, scafandrii au inspectat zona, pentru a verifica dacă există fisuri care să ducă la poluarea apelor marine.

„Docul se află în poziție stabilă, în imersie atingând fundul apei. A fost eliberat permis pentru lucrări de scafandrerie și inspecție subacvatică la corpul docului. Până în acest moment nu au fost raportate urme de poluare.”,, a precizat Irina Pușcașu, purtător de cuvânt al Autorității Navale Române.

Portul Constanța. Doc plutitor, scufundat în Marea Neagră

Incidentul s-a petrecut vineri seara, în zona „Cuibul Reginei”. Muncitorii au povestit că au auzit zgomote puternice, însă nu au bănuit ce s-ar putea întâmpla.

„Azi noapte am auzit niște zgomote mai ciudate și am ieșit afară, am văzut docul exact așa cum îl vedem acum. Am crezut că nu e nimeni, dar s-a dus omul care era cu mine și erau oameni acolo și au zis că asta e, s-a scufundat.”, a spus unul dintre muncitori.

După câteva ore de la incident, docul era scufundat în proporție de 80%. Nava de cercetare a fost ulterior mutată într-o altă zonă din Portul Constanța.