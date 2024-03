Update. Persoanele luate ostatice în Olanda, eliberate. Atacatorul a fost reținut

Update 2. Toți ostaticii luați de bărbatul înarmat au fost eliberați de oamenii legii. De altfel, atacatorul a fost încătușat.

Update 1. Trei ostatici au fost lăsați să plece din localul situat în centrul orașului Ede. Aceștia au ieșit pe rând din incinta barului. Până în acest moment, atacatorul nu a anunțat dacă are sau nu anumite revendicări politice. Pe lângă polițiști, pompieri și pirotehniști, la fața locului a fost adus și un robot. Acesta este ghidat de la distanță.

Un bărbat din Olanda ar fi intrat într-un bar cu arme și explozibili. Acesta ar fi luat ostatice mai multe persoane și amenință că aruncă localul în aer. Autoritățile olandeze au activat planul de urgență și intervin în zonă. Poliția a transmis că nu există niciun indiciu privind un motiv terorist.

Mai multe unități speciale de poliție au fost mobilizate pentru a interveni în acest caz. Totodată, conform presei internaționale, la fața locului, a fost adus un robot controlat de la distanță, care ar ajuta la rezolvarea crizei.

🚨🇳🇱 Just in: Bomb threat and Hostage situation at a cafe in Ede, the Netherlands. pic.twitter.com/LmEKSRvoLW

— Terror Alarm (@Terror_Alarm) March 30, 2024