Mai multe website-uri oficiale au căzut marți, 8 iunie, devenind nefuncționale ca urmare a unei erori informatice care a provocat o „pană de internet”. Printre acestea se numără și pagina web a Guvernului Marii Britanii, după cum informază The Guardian. La accesarea site-ului britanic, în jurul orei 11.00, utilizatorii au fost întâmpinați cu mesajul de eroare „503 Service Unavailable”.

De asemenea au picat site-ul publicației The Guardian, Financial Times, Independent, New York Times, Evening Standard, Bloomberg, Le Monde. Probleme au existat şi pentru utilizatorii Amazon, Spotify, PayPal şi Reddit, care au întâmpinat dificultăți la accesarea platformelor.

Marți dimineață, acestea au devenit inaccesibile pentru utilizatori timp de o oră. Aceștia au raportat că nu pot accesa conţinutul paginilor web. De vină ar fi fost o eroare informatică ce a apărut la furnizorul de servicii de cloud din Statele Unite – Fastly. Nu este pentru prima dată când CloudFlare are astfel de probleme.

Imediat după ce site-urile au picat, compania a transmis că analizează motivele care au dus la apariția problemelor și a precizat că inginerii săi fac tot posibilul pentru a le remedia. Astfel încât utilizatorii să poată accesa conținutul acestora într-un timp foarte scurt.

Pana de internet a durat aproximativ o oră

Într-un mesaj postat la ora 10.58 pentru utilizatorii din Marea Britanie, Fastly a anunțat că lucrează la remedierea situației:

„În prezent, investigăm potențialul impact asupra performanței serviciilor noastre CDN”.

După o oră, la 11.57 Fastly a declarat incidentul încheiat precizând că problema a fost identificată și a fost găsită o soluție pentru remedierea situației.

În ciuda speculațiilor apărute pe rețelele de socializare întreruperea nu a fost rezultatul unui atac rău, nefiind dovezi care să indice așa ceva. În schimb, compania spune că a apărut o eroare de configurare.

Un purtător de cuvânt Fastly a clarificat situația: „Am identificat o configurație de serviciu care a declanșat întreruperi în POP [punctele de prezență] la nivel global și am dezactivat această configurație. Rețeaua noastră globală revine online”.

Nu a fost prima întrerupere

Centralizarea infrastructurii de internet în mâinile câtorva companii mari poarte duce la asemenea întreruperi care pot afecta platforme informatice din întreaa lume. De altfel, acest lucru s-a mai întâmplat și în trecut.

În august 2020, CenturyLink, un provider de internet a căzut pentru o zi întreagă, şi împreună cu el, Cloudflare, Hulu, the PlayStation Network, Xbox Live, Feedly, Discord şi alte zeci de site-uri au raportat probleme. Când Cloudfare, un alt furnizor de servicii precum Fastly a avut o eroare, au picat şi alte zeci de site-ur şi servicii online.