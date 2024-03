Monden Pamela Anderson a ales să trăiască în sălbăticie! De la Playboy la fermă







A încins imaginația multor bărbați. Acum, Pamela Anderson povestește de ce a părăsit viața „sălbatică” din Los Angeles pentru a trăi la fermă.

În timp ce ducea o viață „sălbatică” în Los Angeles, de fapt Pamela Anderson „plănuia să se întoarcă acasă” la viața de fermier. În urmă cu peste 30 de ani, Anderson, acum în vârstă de 56 de ani, a cumpărat o fermă în Ladysmith, British Columbia, Canada. Pe care a renovat-o în ultimii ani.

Anderson a declarat pentru Fox News: „Am cumpărat acest loc în urmă cu peste 30 de ani de la bunica mea, iar ea și-a trăit viața aici, pentru a-și putea distribui averea între copiii ei. Am început prin a trăi o viață sălbatică în Los Angeles și în alte părți. Aici m-am întors în timpul carantinei COVID și m-am gândit: Acum este momentul să fac o schimbare!"

"Întotdeauna am plănuit să renovez acest loc. Încă de când am ajuns acasă”. Ea a adăugat: „Mă leagă de fermă multe amintiri... Este ca și cum te-ai întoarce acasă. Am fost apropiată de bunicul meu, iar energia lui o simt peste tot. M-a învățat să ascult cum vorbesc copacii. Asta îl face mitologic și primitiv. O fantomă simpatică”, a spus ea.

Pamela Anderson dela fotomodel la fermier

Modelul Playboy, Pamela Anderson a devenit celebră în anii 1990. Revista pentru bărbați a prezentat-o pe copertă în 1989, iar în februarie 1990 a fost Playboy Playmate of the Month. Pamela a fost „Playmate” cu cele mai multe apariții pe copertă, de 14 ori. De la modeling la actorie, Anderson a jucat rolul „Tool Time Girl” în serialul „Home Improvement” în 1991. Acest rol a ajutat-o să intre în serialul „Baywatch”, care a propulsat-o spre faimă.

Anderson și-a surprins fanii prin faptul că a mers fără machiaj la Săptămâna Modei de la Paris.„Când am fost la Săptămâna Modei de la Paris, oamenii m-au întrebat mult despre asta”, a spus ea. „Am crezut că mă ajut pe mine însămi. Pot să ies așa? Așa cum sunt eu este bine. Chiar nu am vrut să intru în joc sau să mă machiez. Răsturnând scenariul, vreau să provoc frumusețea”.

Cu toate acestea, agenții și copiii mei mi-au spus: „Mamă, nu poți, ai nevoie de echipa de glam!”. „Nu, despre ce vorbiți? Asta mă face să vreau să o fac și mai mult, pentru că ați spus-o și voi! Îmi voi afișa fața reală fără machiaj. M-am simțit liberă. Nu am fost întâmpinată cu oameni care să se sperie de mine.”